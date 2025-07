Muere un hombre en el aeropuerto de Bérgamo, Italia, tras ser succionado por el motor de un avión

Un hombre murió este martes 8 de julio en el aeropuerto de Bérgamo-Orio al Serio, Italia, luego de resultar succionado por el motor de un avión Airbus A319 de la aerolínea Volotea que se preparaba para despegar por un vuelo hacia Oviedo, Asturias.

Las autoridades investigan cómo accedió a la pista, mientras que la empresa propietaria de la aeronave emitió un comunicado al respecto.

El incidente ocurrió a las 10h35 hora local (03h35 Ecuador), cuando el individuo, cuya identidad aún no ha sido confirmada, irrumpió en la pista de rodaje del aeropuerto. Según fuentes cercanas a la investigación citadas por la agencia Adnkronos, el hombre no era pasajero ni empleado del aeropuerto.

A pesar de que los agentes de Policía lo persiguieron, corrió hacia el avión, que realizaba maniobras de retroceso (pushback) para el despegue.

A person has been sucked into an aircraft engine on the taxiway at Milan Bergamo Airport in Italy on Tuesday morning, the country’s media reported.

SACBO, the airport’s operator, said flights were suspended at 10:20 a.m. local time “due to a problem that occurred on the… pic.twitter.com/heyFgR8x2W

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 8, 2025