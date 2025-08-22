MSP y pueblos amazónicos trabajan en una agenda conjunta para la atención médica

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y representantes de 11 nacionalidades amazónicas se reunieron en Puyo, provincia de Pastaza, para desarrollar una agenda de salud intercultural regional. El encuentro, realizado del 20 al 22 de agosto de 2025, busca integrar la medicina ancestral y la medicina convencional.

La iniciativa fue coordinada con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y contó con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Creación de una política de salud intercultural

El primer Encuentro de Salud Intercultural con las Nacionalidades de la Amazonía convocó a líderes de las nacionalidades Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofán, Siona, Siekopai y Quijos. El evento también incluyó a personal del MSP de cinco zonas con población indígena.

Este encuentro se consolidó como un espacio para la planificación y el diálogo. Además, sentó las bases para el fortalecimiento del modelo de salud mediante la articulación de saberes ancestrales.

Mediante un proceso de concertación, el MSP y las nacionalidades amazónicas validaron el contenido de la agenda regional. Este documento permitirá implementar acciones prioritarias y mecanismos de articulación, que buscan garantizar el respeto a los derechos colectivos.

Al mismo tiempo, fortalece los servicios de salud con pertinencia cultural y territorial. La agenda de salud intercultural es un hito para el país, mencionó Edwin Morocho, director nacional de Salud Intercultural y Equidad del MSP.

Compromisos y objetivos clave

Gilberto Grefa, dirigente de salud y nutrición de la CONAIE, destacó la importancia de la reunión. “Por primera vez podemos reunirnos a conversar sobre la importancia de la medicina ancestral”, afirmó. Considera este encuentro como un paso fundamental en la construcción de un sistema de salud que respete los saberes ancestrales de la región.

Se definieron compromisos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud para pueblos amazónicos. También se busca reconocer y fortalecer la medicina ancestral como parte integral del Sistema Nacional de Salud. Por último, se pretende reducir brechas socioculturales y geográficas para acceder a la atención médica.

Así se busca cumplir con la política de salud intercultural y con los derechos colectivos de las nacionalidades, que están reconocidos constitucionalmente.

La organización del evento estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Salud Intercultural y Equidad, junto con el Proyecto de Fortalecimiento de la Salud Intercultural. Este encuentro de salud intercultural es un ejemplo de cómo el diálogo puede generar políticas públicas efectivas.