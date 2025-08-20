MSP entrega 42 ayudas técnicas para personas con discapacidad en Guayaquil

El Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó un total de 42 ayudas técnicas a personas con discapacidad en el centro de salud Bastión Popular Tipo C, en el noroeste de la ciudad. El evento contó con la presencia de autoridades zonales y provinciales, incluyendo al coordinador Zonal 8 de Salud, Nelson Sierra, y al gobernador del Guayas, Humberto Plaza.

El objetivo de la entrega fue garantizar el acceso a la salud y a una vida digna para esta población vulnerable, reafirmando el compromiso con la inclusión y equidad.

Impacto directo en la comunidad

Un total de 34 personas con discapacidad del noroeste de Guayaquil recibieron diversos implementos, entre los que se incluyeron sillas posturales infantiles, bastones de rastreo y pañales. Estas ayudas técnicas son esenciales para mejorar la autonomía y el bienestar de los beneficiarios.

La entrega forma parte de una política de salud inclusiva impulsada por el MSP. El coordinador Zonal 8 de Salud, Nelson Sierra, enfatizó que estas acciones aseguran el derecho a la salud y a una vida digna para las personas con discapacidad.

Las sillas posturales entregadas tienen un impacto significativo, ya que facilitan la movilidad y la correcta postura en niños, lo cual previene futuras complicaciones de salud. Los bastones de rastreo, por su parte, mejoran la seguridad y autonomía de las personas con discapacidad visual.

Compromiso institucional y beneficios directos

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, estuvo presente durante el acto y destacó la dedicación de las autoridades. “Veo autoridades comprometidas, agradezco el trabajo que realizan”, expresó. Plaza también observó que las instalaciones del centro de salud están bien abastecidas y ofrecen todos los servicios que la comunidad requiere.

El gobernador subrayó la importancia de que las ayudas técnicas lleguen a quienes verdaderamente las necesitan. Su presencia en el evento reafirma el apoyo gubernamental a las iniciativas del MSP.

Estas entregas reafirman el compromiso del Ministerio de Salud Pública con la inclusión y la equidad en salud. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, proporcionando los recursos necesarios para su desarrollo integral.

La entrega de ayudas técnicas es una muestra de la inversión continua en el bienestar de los sectores más vulnerables de la población. Las familias beneficiadas expresaron su gratitud por los implementos que mejorarán el día a día de sus seres queridos.

Estrategia de salud para poblaciones vulnerables

El MSP sigue una estrategia para asegurar que los servicios de salud sean accesibles para todos. Esta entrega en particular forma parte de un plan más amplio que incluye la provisión de ayudas técnicas, medicinas y la modernización de la infraestructura de salud.

El centro de salud Bastión Popular Tipo C ha sido un punto focal para esta y otras iniciativas. El MSP continúa trabajando para garantizar una atención de calidad y digna para toda la población, especialmente para aquellos que enfrentan mayores desafíos.