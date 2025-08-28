COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Mourinho aprueba el fichaje de Jeremy Sarmiento por el Fenerbahçe

El entrenador Portugués, José Mourinho aprueba su fichaje de Jeremy Sarmiento por Fenerbahçe.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Jeremy Sarmiento jugador ecuatoriano en un entrenamiento con la selección. FOTO La Tri
Jeremy Sarmiento jugador ecuatoriano en un entrenamiento con la selección. FOTO La Tri
Jeremy Sarmiento jugador ecuatoriano en un entrenamiento con la selección. FOTO La Tri

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Periodista por vocación y profesión. Treinta y cinco años teniendo el privilegio de hacer cobertu... Ver más

[email protected]

El Fenerbahçe insiste en la contratación de Jeremy Sarmiento. El técnico José Mourinho, quiere al extremo ecuatoriano del Brighton en Estambul. Los medios turcos ratifican que el futbolista tiene el  visto bueno del entrenador portugués.

Mourinho y la apuesta turca

La prensa británica y turca coincidió en un punto: Mourinho quiere a Sarmiento en su equipo. Según el diario Akşam, el técnico insiste a la dirigencia amarilla-azul para que avance con la oferta. El plan contempla un contrato hasta 2027 con un salario de 3 millones de euros anuales (USD 3,2 millones).

Según el periódico Türkiye, citando fuentes cercanas a la negociación el nivel de la propuesta posiciona al ecuatoriano como uno de los refuerzos estratégicos en la ofensiva del club turco.

Los Canarios Amarillos se han movido con rapidez en el mercado, centrando su estrategia en Inglaterra. Un mercado donde Mourinho ha acumulado experiencia y contactos.

El recorrido de Jeremy Sarmiento

Sarmiento, de padres ecuatorianos, nacido en Madrid en 2002 pero criado en Inglaterra, forjó su camino en las divisiones menores del Charlton Athletic antes de unirse al Brighton en 2017. Su debut en la Premier League llegó en 2021 contra el Manchester City.

Sin embargo, la competencia interna y las lesiones marcaron sus últimos años del futbolista ecuatoriano. Brighton optó por enviarlo a cesiones constantes: primero al Norwich City, luego al West Bromwich Albion y más tarde al Burnley, donde jugó 37 partidos y marcó 4 goles en la temporada pasada.

En la selección ecuatoriana debutó en 2021 y ha sumado más de 20 apariciones internacionales. Su velocidad y capacidad de desborde lo hicieron parte del proyecto de renovación tricolor, aunque la irregularidad en clubes limitó su consolidación.

Negociaciones en curso

El Brighton mantiene a Sarmiento bajo contrato hasta 2027, pero no le ha dado continuidad bajo la dirección de Fabian Hürzeler. Esta situación abrió la puerta a una cesión o venta definitiva, algo que el Fenerbahçe pretende aprovechar.

Según el medio Türkiye, “las conversaciones están en curso y hay optimismo en llegar a un acuerdo”. La propuesta turca no solo implica un salario atractivo, sino también la posibilidad de disputar competiciones europeas, un escenario que podría revalorizar la carrera del futbolista ecuatoriano.

El equipo de Mourinho busca reforzar su ataque con jugadores jóvenes y versátiles, una estrategia que apunta a combinar experiencia y proyección.

En Turquía, la llegada de Mourinho al banquillo del Fenerbahçe despertó gran expectativa y la directiva respaldó al entrenador con un presupuesto de fichajes superior a USD 50 millones. Dentro de este plan, Sarmiento aparece como una apuesta intermedia: no es un fichaje estelar, pero sí un jugador con proyección.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mourinho aprueba el fichaje de Jeremy Sarmiento por el Fenerbahçe

Familia asesinada en Guayaquil: Ataque podría estar vinculado a extorsión

Emelec sancionado con cierre parcial del George Capwell para el Clásico del Astillero

Lavinia Valbonesi dedicó un mensaje romántico al presidente Daniel Noboa por su cuarto aniversario de bodas

Messi lidera a Inter Miami a la final de Leagues Cup y confirma despedida de Eliminatorias

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mourinho aprueba el fichaje de Jeremy Sarmiento por el Fenerbahçe

Familia asesinada en Guayaquil: Ataque podría estar vinculado a extorsión

Emelec sancionado con cierre parcial del George Capwell para el Clásico del Astillero

Lavinia Valbonesi dedicó un mensaje romántico al presidente Daniel Noboa por su cuarto aniversario de bodas

Messi lidera a Inter Miami a la final de Leagues Cup y confirma despedida de Eliminatorias

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Familia asesinada en Guayaquil: Ataque podría estar vinculado a extorsión

Emelec sancionado con cierre parcial del George Capwell para el Clásico del Astillero

Lavinia Valbonesi dedicó un mensaje romántico al presidente Daniel Noboa por su cuarto aniversario de bodas

Messi lidera a Inter Miami a la final de Leagues Cup y confirma despedida de Eliminatorias

Segundo homicidio en Portoviejo: Hombre fue abatido a tiros en la parroquia Colón

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO