Mourinho aprueba el fichaje de Jeremy Sarmiento por el Fenerbahçe

El Fenerbahçe insiste en la contratación de Jeremy Sarmiento. El técnico José Mourinho, quiere al extremo ecuatoriano del Brighton en Estambul. Los medios turcos ratifican que el futbolista tiene el visto bueno del entrenador portugués.

Mourinho y la apuesta turca

La prensa británica y turca coincidió en un punto: Mourinho quiere a Sarmiento en su equipo. Según el diario Akşam, el técnico insiste a la dirigencia amarilla-azul para que avance con la oferta. El plan contempla un contrato hasta 2027 con un salario de 3 millones de euros anuales (USD 3,2 millones).

Según el periódico Türkiye, citando fuentes cercanas a la negociación el nivel de la propuesta posiciona al ecuatoriano como uno de los refuerzos estratégicos en la ofensiva del club turco.

Los Canarios Amarillos se han movido con rapidez en el mercado, centrando su estrategia en Inglaterra. Un mercado donde Mourinho ha acumulado experiencia y contactos.

El recorrido de Jeremy Sarmiento

Sarmiento, de padres ecuatorianos, nacido en Madrid en 2002 pero criado en Inglaterra, forjó su camino en las divisiones menores del Charlton Athletic antes de unirse al Brighton en 2017. Su debut en la Premier League llegó en 2021 contra el Manchester City.

Sin embargo, la competencia interna y las lesiones marcaron sus últimos años del futbolista ecuatoriano. Brighton optó por enviarlo a cesiones constantes: primero al Norwich City, luego al West Bromwich Albion y más tarde al Burnley, donde jugó 37 partidos y marcó 4 goles en la temporada pasada.

En la selección ecuatoriana debutó en 2021 y ha sumado más de 20 apariciones internacionales. Su velocidad y capacidad de desborde lo hicieron parte del proyecto de renovación tricolor, aunque la irregularidad en clubes limitó su consolidación.

Negociaciones en curso

El Brighton mantiene a Sarmiento bajo contrato hasta 2027, pero no le ha dado continuidad bajo la dirección de Fabian Hürzeler. Esta situación abrió la puerta a una cesión o venta definitiva, algo que el Fenerbahçe pretende aprovechar.

Según el medio Türkiye, “las conversaciones están en curso y hay optimismo en llegar a un acuerdo”. La propuesta turca no solo implica un salario atractivo, sino también la posibilidad de disputar competiciones europeas, un escenario que podría revalorizar la carrera del futbolista ecuatoriano.

El equipo de Mourinho busca reforzar su ataque con jugadores jóvenes y versátiles, una estrategia que apunta a combinar experiencia y proyección.

En Turquía, la llegada de Mourinho al banquillo del Fenerbahçe despertó gran expectativa y la directiva respaldó al entrenador con un presupuesto de fichajes superior a USD 50 millones. Dentro de este plan, Sarmiento aparece como una apuesta intermedia: no es un fichaje estelar, pero sí un jugador con proyección.