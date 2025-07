Mother Mary: Anne Hathaway aborda la intensa transformación en nuevo drama musical

Anne Hathaway compartió detalles sobre el exigente proceso actoral de Mother Mary, el próximo drama musical de A24 dirigido por David Lowery, en una entrevista con Vogue publicada este lunes 7 de julio. La actriz, ganadora de un Oscar, interpreta a una diva pop en crisis existencial, un papel que requirió un intenso entrenamiento vocal y de danza, además de enfrentar un colapso emocional durante el rodaje.

La película, comparada por Lowery con Apocalypse Now por su caótica producción, promete ser uno de los estrenos más destacados del año. Anne Hathaway, de 42 años, describió el desafío de encarnar a Mother Mary, una superestrella que huye de la fama para reconectar con una amiga clave en su carrera, interpretada por Michaela Coel. Durante una escena culminante, que tomó una semana de filmación, la actriz se quebró emocionalmente. “Annie se disculpó porque sabía que lo que iba a salir de ella sería doloroso”, relató Lowery, destacando cómo Coel, creadora de I May Destroy You, la apoyó tomándole las manos y asegurándole su confianza.

La intensidad emocional que marcó el rodaje

El guion de Lowery exigió a Hathaway un enfoque vulnerable. “No se puede ‘actuar’ como Mother Mary. Tenía que convertirme en material moldeable para David”, explicó. La actriz se sometió a un riguroso entrenamiento vocal y de danza para interpretar a la diva pop, un proceso que la obligó a aceptar sus limitaciones. “Tuve que presentarme cada día sabiendo que iba a fallar, y eso estaba bien. Fue un ejercicio de humildad”, afirmó. Este enfoque la llevó a despojarse de inseguridades, lo que describió como “un proceso transformador”.

La música original, compuesta por Jack Antonoff y Charli XCX, no estuvo disponible antes del rodaje, lo que añadió complejidad al trabajo de Hathaway. “Si hubiera tenido las canciones un año antes, las habría memorizado por completo. Pero no tener control fue duro y, al final, bienvenido”, señaló. La banda sonora, según fuentes de A24, es un pilar clave de la narrativa, que explora la relación entre la fama y la identidad personal.

Las dificultades que afrontó la actriz en el rodaje

Coel elogió la valentía de Hathaway, destacando la dificultad de repetir tomas emocionalmente intensas. “Tenía un monstruo en el hombro, pero nadie lo notó hasta la primera toma. Repetirlo requirió una fuerza inmensa”, afirmó. Para aliviar la tensión, Coel y Anne Hathaway acudieron a clubes de techno durante el rodaje, una actividad que les permitió desconectar. La química entre ambas actrices, según Lowery, es fundamental para la historia, que mantiene en secreto gran parte de su trama.

El contexto de Mother Mary se enmarca en la creciente apuesta de A24 por producciones ambiciosas. La película, aún sin fecha de estreno confirmada, genera expectación tras el éxito de filmes como Everything Everywhere All At Once. La comparación con Apocalypse Now subraya la complejidad del rodaje, que combinó desafíos logísticos con una narrativa emocionalmente cruda. La participación de Antonoff y Charli XCX refuerza el atractivo musical, mientras que el elenco, liderado por Hathaway y Coel, posiciona a Mother Mary como un proyecto de alto perfil para 2026.