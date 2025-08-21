En Santo Domingo los moradores del barrio 6 de Diciembre denuncian riesgo por muro inclinado y alcantarilla colapsada

En el barrio 6 de Diciembre, sector Villa Florida de Santo Domingo, moradores denunciaron que un muro inclinado y una alcantarilla colapsada ponen en riesgo a seis viviendas y a la seguridad de transeúntes y escolares, tras más de 30 años de reclamos sin solución por parte de las autoridades municipales.

Denuncias vecinales sobre el muro y la alcantarilla

El vecino Ángel Guillermo Castillo explicó que la pared fue levantada hace más de 35 años de forma irregular, sin respetar la línea de fábrica establecida por la normativa municipal.

Con el paso del tiempo y las lluvias, el muro se ha inclinado hasta 40 grados, lo que representa un riesgo inminente de colapso. A pocos metros se encuentra la unidad educativa Mentor Gamboa y un jardín infantil, lo que incrementa la preocupación.

La situación se agrava por una alcantarilla obstruida y de dimensiones reducidas, que en su origen reemplazó a una quebrada natural. En cada invierno, el colapso del ducto provoca inundaciones y deteriora la base del muro.

Muro inclinado en Santo Domingo: familias afectadas y antecedentes de reclamos

Seis casas del sector están directamente afectadas por las filtraciones y el riesgo estructural. Los moradores aseguran que han perdido electrodomésticos y pertenencias cada temporada invernal.

Los reclamos, según Castillo, se han presentado desde la administración de la exalcaldesa Verónica Zurita, pasando por gestiones de Víctor Manuel Quirola, Wilson Erazo y otros alcaldes, sin respuestas efectivas.

En la administración de Velástegui, existió una disposición para derrocar la pared y corregir el alcantarillado. Sin embargo, la medida no se ejecutó, debido a la influencia de los propietarios del lote en el Concejo Municipal.

Exigencias actuales de la comunidad

Los vecinos piden al Municipio que se ejecute la demolición de la pared y su reconstrucción en el sitio correcto, respetando la línea de fábrica. La construcción está tres metros más afuera de la línea de fábrica, lo que ha impedido que se ejecuten obras como el asfaltado.

Además, exigen la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado que evite las inundaciones recurrentes y proteja a las viviendas.

Otro pedido pendiente es la pavimentación de las calles Iturralde y Brown, que permanecen sin intervención a pesar de que la comunidad lo ha solicitado durante más de tres décadas.

Muro inclinado en Santo Domingo: contexto del problema urbano

El barrio 6 de Diciembre de Villa Florida refleja una problemática común en sectores populares de Santo Domingo. Allí existen construcciones irregulares, infraestructura obsoleta y ausencia de soluciones definitivas.

Las familias han insistido en que los recursos municipales se destinan principalmente a zonas céntricas y de mayor poder adquisitivo, mientras los barrios periféricos carecen de obras básicas.

Los moradores reiteran que no buscan confrontación, sino una respuesta inmediata que garantice seguridad y prevenga un accidente que podría afectar a estudiantes, peatones y conductores.