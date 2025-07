Montecristi en Emergencia: 100% de la población se queda sin agua potable

El cantón Montecristi, Manabí, declaró un Estado de Alerta la tarde de este 8 de julio de 2025, debido a una grave emergencia hídrica. La totalidad de la población conectada a la red pública, aproximadamente 65.000 habitantes, se encuentra sin acceso a agua potable. La alcaldía solicita al Gobierno Nacional el aval soberano para un proyecto de captación de agua cruda de USD 28 millones que solucionaría el desabastecimiento.

Incumplimiento de acuerdo con refinería del Pacífico

El municipio de Montecristi informó que el convenio con la compañía de economía mixta Refinería del Pacífico (RDP), en proceso de liquidación, no se está cumpliendo. Este acuerdo, establecido el 29 de noviembre de 2023, obligaba a RDP a transportar 6.000 metros cúbicos de agua cruda diarios desde el acueducto La Esperanza, a cambio de USD 0,32 por metro cúbico. Sin embargo, desde el 18 de junio pasado, Montecristi no ha recibido ni un solo metro cúbico.

Esta situación ha provocado una crisis crítica de abastecimiento. Adicionalmente, se reporta un aumento alarmante de casos de dengue y otras enfermedades ligadas al almacenamiento improvisado de agua en los hogares. La falta de este recurso esencial impacta directamente la salud pública del cantón.

Refinería del Pacífico: un problema constante

El acueducto de 94 kilómetros, operativo desde 2017, nace en la presa La Esperanza (Bolívar). Fue construido para dotar de agua a la fallida Refinería del Pacífico en El Aromo, Manta. Al no concretarse la refinería, el acueducto comenzó a abastecer a Jaramijó, Montecristi y Manta. Manta depende en un 20% de esta fuente, Montecristi en un 75% y Jaramijó en un 100%. Agricultores también dependen del acueducto, generando disputas.

Jonathan Toro, alcalde de Montecristi, advirtió: “El problema de agua en Montecristi, Jaramijó y Manta ha empeorado. Si no se toman medidas, no tendremos agua o hasta que llueva, o si no se termina de colapsar el acueducto”. Refinería del Pacífico (RDP) ha expresado su propia grave situación, incluyendo la falta de mantenimiento debido a la escasez de recursos económicos.

El alcalde Toro está al tanto de los problemas que afectan al acueducto. Por ello, exige a RDP un “plan de acción contundente” que garantice el abastecimiento para los tres cantones.

Un nuevo acueducto como solución definitiva

La solución propuesta es el proyecto de Construcción del Acueducto para la Captación de Agua Cruda para el Cantón Montecristi. Este proyecto ha sido aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La CAF lo financiará con una inversión de USD 28 millones, y la municipalidad aportará al menos USD 3 millones.

Para avanzar con el proyecto, solo requieren el aval soberano del Gobierno Nacional. El alcalde Toro ha hecho un llamado a la “buena voluntad del presidente Daniel Noboa”. Este nuevo sistema de captación, de más de 38 kilómetros, se extendería desde el cantón Rocafuerte hasta Montecristi. Tendría una vida útil de 20 años y podría transportar y potabilizar 30.000 metros cúbicos diarios de agua.

El COE cantonal de Montecristi también exhortó a Petroecuador a designar un nuevo Gerente (Liquidador) para Refinería del Pacífico. Esto es crucial, ya que Petroecuador posee el 51% y PDVSA el 49% de la refinería.