Moisés Ramírez debuta con derrota en la Superliga de Grecia con Kifisia

El arquero ecuatoriano Moisés Ramírez debutó con el AE Kifisia FC, que perdió 3-2 ante el Levadiakos este lunes 25 de agosto de 2025 en el Levadias Stadium, Grecia, en la primera fecha de la Superliga 2025-2026, marcando su regreso al fútbol europeo tras dejar Independiente del Valle.

Un debut con sabor agridulce

Ramírez, de 24 años, disputó su primer partido oficial con el AE Kifisia FC en la Superliga de Grecia. El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la temporada 2025-2026, terminó con una derrota 3-2 para el equipo del ecuatoriano. Los goles locales fueron obra de Hisham Layous al minuto 35, Alen Ozbolt al minuto 39 (de penal) y al minuto 67, mientras que Andreas Tetei al minuto 17 (de penal) y Jorge Pombo al minuto 25 descontaron para Kifisia. Aaron Tshibola, del Levadiakos, fue expulsado al minuto 82.

Ramírez, conocido como La Araña, firmó con Kifisia hasta junio de 2027 como agente libre tras rescindir su contrato con Independiente del Valle. El guardameta, que jugó 6 partidos y recibió 6 goles en 2025 con IDV, buscaba consolidarse en Europa tras una breve experiencia con la Real Sociedad B en 2019.

Su debut y actuación

El AE Kifisia FC, dirigido por Sebastián Eduardo Leto, ascendió a la Superliga de Grecia tras ganar la Superliga 2 en la temporada 2024-2025. En el duelo ante Levadiakos, Kifisia mostró un planteamiento ofensivo, generando 11 disparos, 4 a puerta. Sin embargo, Ramírez no pudo evitar los tres goles encajados, con un promedio de 2 paradas en el partido. A pesar de la derrota, el ecuatoriano completó los 90 minutos, demostrando su compromiso en su estreno europeo.

El Levadiakos, bajo la dirección de Nikolaos Abel Papadopoulos, aprovechó su condición de local y su efectividad ofensiva, con 2.4 goles por partido en promedio en sus últimos cinco encuentros. La expulsión de Tshibola no impidió que los locales aseguraran la victoria, consolidando su buen arranque con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos.

Trayectoria de Ramírez y proyección

Moisés Ramírez, nacido en Guayaquil, acumula más de 130 partidos con Independiente del Valle, donde conquistó la Copa Libertadores Sub-20 en 2020 y la LigaPro en 2021. En la selección ecuatoriana, ha disputado seis partidos, incluyendo el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024, siendo habitual en las convocatorias de Sebastián Beccacece. Su valor de mercado es de 800.000 dólares, según Transfermarkt, aunque su falta de minutos en 2025 influyó en su salida de IDV.

El Kifisia, que cuenta con otro ecuatoriano, Erick Ferigra, en el AEL Larissa, busca consolidarse en la Superliga de Grecia, donde compiten 14 equipos. El club, fundado en 2012, debutará en la máxima categoría tras su ascenso, con Ramírez como una de sus apuestas principales en el arco.

Próximos desafíos para Kifisia

Tras la derrota, el AE Kifisia FC enfrentará a la Unión Atlética de Larisa el 30 de agosto a las 13H30 en la segunda fecha de la Superliga. Este partido será clave para que Ramírez y el equipo busquen su primera victoria. Además, Kifisia disputará la Copa de Grecia, donde venció 3-2 en penales a Anagennisi Karditsa el 6 de febrero de 2025. Ramírez competirá por la titularidad con Filippos Roberts y Vasilios Xenopoulos.

Con la temporada recién iniciada, Ramírez tiene la oportunidad de recuperar su mejor nivel en una liga competitiva y mantenerse en la órbita de la selección ecuatoriana para las eliminatorias al Mundial 2026, donde Ecuador enfrentará a Paraguay el 4 de septiembre, y cinco días después a Argentina.