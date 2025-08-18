Moisés Caicedo, el mediocentro más completo de la Premier según estadísticas de volumen defensivo

Un análisis de estadísticas normalizadas evalúa a Caicedo como mediocentro “más completo”. El análisis se hace frente a Declan Rice del Arsenal, Ryan Gravenberch del Liverpool, Yves Bissouma del Tottenham y Carlos Baleba del Brighton. Los datos procesados corresponden a los de la temporada 2024-25 de la Premier League.

Un “top overall” con base en datos

La etiqueta “top overall”; es decir como “el superior general” en su puesto, surge de cruzar percentiles y volumen. FBref compara a los mediocentros por 90 minutos y por contexto de liga. Eso reduce sesgos por minutos jugados. Los reportes de scouting clasifican del 0 al 99.

Caicedo aparece en percentiles altos en métricas defensivas y sostiene un piso competitivo en posesión.

La comparación incluye a los destacados Rice, Gravenberch, Bissouma y Baleba, no está Rodry, del Manchester City, por su lesión. El resultado no afirma que Caicedo lidere todo. Afirma que combina defensa élite con posesión sólida. Esa mezcla le da ventaja agregada al analizar la prioridad de su puesto: defender.

El debate si es mejor que Rice persiste pese a la métrica. Rice aporta mayor impacto ofensivo.

La defensa: el territorio de Moisés Caicedo en la Premier

Los percentiles defensivos de Caicedo en FBref están en la franja alta de la liga. Entradas e intercepciones por 90 minutos lo ubican como ganador de balón.

Además, Squawka destacó un hito singular: Caicedo fue el único jugador con 200+ duelos ganados, 200+ posesiones recuperadas y 100+ entradas en 2024-2025. Ese volumen respalda la etiqueta de consistencia.

Baleba sobresale en intercepciones y agresividad. Sus percentiles por 90 muestran un perfil muy combativo. Sin embargo, su contribución ofensiva aún se desarrolla. Bissouma ofrece contención sólida, con picos defensivos según reportes de FBref; le pasa factura su falta de constancia en alineaciones.

Posesión y progresión son para Rice

En posesión, Rice suele quedar por delante. Suma pases progresivos y conducciones progresivas con percentiles altos. Su lectura y zancada lo colocan como lanzadera.

Caicedo sostiene una precisión alta y un caudal de pase progresivo sólido. Mantiene la circulación y ofrece primera salida bajo presión. Esa dualidad refuerza su etiqueta: el más “completo”.

Gravenberch destaca en conducción por 90 minutos. Su rol en Liverpool potencia esa virtud. El neerlandés suma en avance con balón y aporta creatividad intermedia.

El impacto ofensivo inclina la balanza hacia Rice. Sus carries progresivos, llegadas y producción en el último tercio lo hacen más influyente globalmente para Arsenal.

Caicedo no busca cifras goleadoras altas. Su contribución llega en recuperación, reinicio y aceleración del primer pase. En creación, se mantiene competitivo, sin ser diferencial.

Comparaciones y matices

Caicedo no lidera todas las métricas. Sí aparece arriba en la mayoría de las defensivas, y en general tiene puestos de top 3 dentro del quinteto comparado. Es regular jornada a jornada.

Rice gana cuando el análisis prioriza creación y aportación ofensiva. Gravenberch brilla en conducción y desequilibrio, pero cede terreno en pura contención. Bissouma y Baleba elevan el techo defensivo del grupo.

El marco táctico que imponen sus entrenadores condiciona los números. Un rol más alto o en función más ofensiva como en La Tri, para Caicedo podría inflar sus estadísticas de pases clave y valores en ataque. Pero Chelsea le pide ancla, cobertura y primer pase. El análisis debe considerar esa función. Pasa lo contrario con Rice, ya que Arteta lo hace jugar en un rol más alternado en los ofensivo al tener a Alexis Mac Allister y eso puede afectar su métrica en defensa.

Si se prioriza defensa, Caicedo es el mediocentro más completo del quinteto comparado. Si se pondera ataque, Rice tomaría ventaja. En cualquier escenario, Caicedo sostiene un perfil élite por consistencia y volumen en los dos rubros. La lectura coincide con comparativas públicas. GiveMeSport subraya que Rice influye más arriba. Caicedo compensa con defensa y posesión. El veredicto depende del esquema técnico.