Moisés Caicedo capitanea al Chelsea en triunfo ante el Leverkusen de Piero Hincapié

El Chelsea venció 2-0 al Bayer Leverkusen este viernes 8 de agosto en Stamford Bridge, con Moisés Caicedo como capitán del equipo Inglés y Piero Hincapié como titular del plantel alemán. Fue el primer amistoso de pretemporada de los ‘Blues’ tras ganar el Mundial de Clubes.

Caicedo capitán, Hincapié firme: un duelo ecuatoriano de alto nivel

Moisés Caicedo volvió al campo como capitán del Chelsea tras su título mundial. Jugó 45 minutos y fue clave en el inicio del juego ante el Bayer Leverkusen. El mediocampista ecuatoriano fue sustituido al descanso como parte del plan físico del cuerpo técnico.

En el lado alemán, Piero Hincapié disputó los 90 minutos completos y mostró firmeza en la zaga del equipo dirigido por Erik ten Hag, tras la partida de Xabi Alonso al Real Madrid. Su rendimiento fue uno de los puntos altos del Leverkusen, que no pudo evitar la caída ante el poder ofensivo londinense.

El encuentro, disputado en Stamford Bridge, sirvió como termómetro para evaluar a ambos clubes antes del inicio oficial de la temporada 2025-2026.

Chelsea habla portugués: Estevao y Joao Pedro brillan en ataque

El primer gol llegó a los 18 por medio de la joya brasileña Estevao, quien necesitó apenas minutos para estrenarse con gol en Londres. Lo hizo con una volea potente tras un rebote generado por Cole Palmer. Tras el tanto besó el escudo en la celebración, desatando la euforia de la afición ‘blue’.

El segundo tanto también tuvo sello brasileño. Joao Pedro, exdelantero del Brighton fichado recientemente, definió con frialdad y aumentó la ventaja para el Chelsea. Pedro, ya había destacado con el Chelsea en el Mundial de Clubes. El nuevo ataque sudamericano genera ilusión en los hinchas.

Con esta victoria, los dirigidos por Enzo Maresca cierran su primera prueba del verano con buen ritmo, juego colectivo y contundencia ofensiva.

Chelsea regresa como campeón del mundo

Este partido marcó el retorno del Chelsea tras su consagración en el Mundial de Clubes ampliado, celebrado en julio. Fue su primer amistoso oficial desde entonces y significó el regreso de varias figuras al césped.

Caicedo, que fue titular en aquella histórica final, volvió al rol protagónico con la cinta de capitán en el brazo. Su liderazgo es indiscutible en el vestuario, y el cuerpo técnico lo respalda como referente en el nuevo proyecto deportivo.

Otro jugador que destacó es Dário Essugo quien jugó 45 minutos entrando como sustituto de Moisés Caicedo al inicio del segundo tiempo. El mediocampista, fue contratado justamente para dar descanso y tener una alternativa en caso de una ausencia del ecuatoriano. Essugo, de 20 años es originario de Odivelas, Lisboa, Portugal, y es de ascendencia angoleña