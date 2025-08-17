COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Ecuatorianos

Modrić y Estupiñán brillan en el debut del AC Milan con victoria 2-0 ante Bari en Copa Italia

Leao y Pulisic sellaron el triunfo del Milan; Modrić y Estupiñán debutan con éxito en el AC Milan
El AC Milan inició la temporada 2025-26 con un sólido triunfo 2-0 sobre el Bari en la primera ronda de la Copa Italia, este domingo 17 de agosto de 2025, en el estadio Giuseppe Meazza, San Siro. El encuentro marcó el debut oficial de Luka Modrić y Pervis Estupiñán con la camiseta ‘rossonera’, bajo la dirección de Massimiliano Allegri, quien regresó al banquillo milanista. 

La victoria, mostró un AC Milan renovado, sin los tropiezos que marcaron la campaña anterior, y con nuevas incorporaciones como el italiano Samuele Ricci y el suizo Ardon Jashari. El partido se resolvió con goles de dos figuras consolidadas: Rafael Leao y Christian Pulisic. Leao abrió el marcador al minuto 14 con un cabezazo tras un centro preciso, aunque abandonó el campo lesionado tres minutos después. 

En el complemento, Pulisic amplió la ventaja al 46’, asistido por el mexicano Santiago Giménez, quien ingresó como suplente. La jugada, iniciada por un desborde, destacó la conexión ofensiva del Milan.

El debut de Luka Modrić en el AC Milan

El momento más esperado llegó al minuto 66, cuando Luka Modrić, ex Real Madrid y Balón de Oro, ingresó por Pulisic, desatando la ovación de San Siro. Con solo 45 minutos de pretemporada ante Chelsea, el croata tomó el control del mediocampo del AC Milan, completando pases clave y probando con un disparo desde la frontal, aunque sin peligro. Su presencia aportó calma y experiencia a un equipo en construcción.

Pervis Estupiñán, titular en el lateral izquierdo, tuvo una actuación destacada. El ecuatoriano completó 90 minutos, registrando 60 pases, dos centros, cinco duelos ganados y una asistencia anulada por fuera de juego. Sin embargo, recibió una amarilla por una falta táctica. Su proyección ofensiva y solidez defensiva fueron clave en el esquema 3-5-2 de Allegri.

El AC Milan avanza a los dieciseisavos de final, donde enfrentará al Lecce a finales de septiembre en San Siro. Antes, debutará en la Serie A el 23 de agosto contra Cremonese, también en casa.

