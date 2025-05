Miss Universo Ecuador 2025 oficializa a sus 20 candidatas; Manabí no tendrá representante

El certamen Miss Universo Ecuador 2025, que es organizado por el Concurso Nacional de Belleza (CNB), no contará con una representante de Manabí. Esto, tras la renuncia de la candidata Ana Cristina Delgado.

Así lo confirmó el CNB a través de un boletín de prensa, donde detalló que Delgado «no pudo continuar en la competencia».

20 candidatas irán por la corona de Miss Universo Ecuador 2025

Cabe destacar que la salida de Ana Cristina Delgado se había dado a conocer en marzo pasado, por ella misma. «Quiero comenzar agradeciendo de corazón a todas las personas que me han brindado su apoyo. Hoy, lamentablemente, debo comunicarles que, por motivos de fuerza mayor, no podré participar en CNB Ecuador Agradezco profundamente a la organización por la oportunidad que me brindaron. También quiero agradecerles por sus mensajes llenos de cariño y apoyo. Los llevaré siempre en mi corazón y me los guardaré con esperanza para el próximo año, si Dios lo permite», indicó en redes sociales.

Sin embargo, el CNB acaba de hacer el anuncio y oficializar a las 20 candidatas que buscarán ser la sucesora de Mara Topic. Por otra parte, en el mismo boletín, la organización anunció que gestiona la visita de la Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, para la ceremonia de este año.

La candidatos son:

Lisseth Naranjo (Azuay). Gabriela Sánchez (Chimborazo). Allison Jácome (Comunidad Europa). Nadia Mejía (Comunidad USA). María José Otavalo (Cuencas). Melanie Montaleza (El Oro). Shantal Degel (Galápagos). Cristiane Marques (Guayaquil). Mariola Bejarano (Guayas). Priscila Jijón (Imbabura). Bárbara Bernal (Los Ríos). Kimberly Seme (Orellana). Paula Vizcaíno (Pichincha). Samantha Quenedit (Quito DM). Andrea Gura (Región Central). Ariana Taranto (Región Costa). Christie Thermidor (Región Sierra). Kenia Bonilla (Santo Domiongo). Paola Carrera (Sucumbíos). Daphne Currat (Tungurahua).

Un nuevo intento

Entre las candidatas de este año destacan tres que ya compitieron por ser Miss Ecuador. Nadia Mejía, hija del cantante Gerardo Mejía, fue la primera finalista del 2024. Mientras que Samantha Quenedit y Lisseth Naranjo compitieron en 2022 y 2028, respectivamente, cuando la franquicia estaba en manos de otra organización.

Además, por primera vez en la historia del certamen en Ecuador, una mujer trans, Kenia Bonilla, busca coronarse como la nueva representante del país. Y es que desde el 2024, el Miss Universo Ecuador incluyó cambios para elegir a sus candidatas. No hay límite de edad ni restricciones por maternidad o estado civil. Asimismo, se permite la participación de mujeres trans.

La actual Miss Universo Ecuador

Mara Topic Verduga, oriunda de Guayaquil, es la actual Miss Universo Ecuador. Ella representó al país en la 73ª edición de Miss Universo, celebrada en México el 16 de noviembre de 2024, donde logró posicionarse entre las 30 finalistas, un hito que no se alcanzaba desde 2013.

Con experiencia previa en certámenes internacionales, Mara compitió en Miss Grand Internacional 2019, obteniendo el premio al Mejor Traje Nacional y un lugar entre las 10 mejores. Su carisma, elegancia y autenticidad la han convertido en una de las reinas ecuatorianas más queridas, junto a la manabita Virginia Limongi y la quiteña Constanza Báez.

A pesar de enfrentar desafíos personales, como el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que le provoca pérdida de cabello, Mara ha utilizado su plataforma para promover la resiliencia y la aceptación personal.