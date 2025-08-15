Miss Ecuador 2025: Salinas coronará a la nueva representante nacional este sábado, 16 de agosto

Este sábado 16 de agosto, el Malecón de Salinas se vestirá de gala para recibir la elección de Miss Ecuador 2025, un evento que no solo coronará a la nueva reina de belleza del país, sino que también definirá a la representante oficial para el certamen Miss International en Japón.

La cita será a las 19h30 y contará con transmisión en vivo por Gamavisión y VitoTVO. La producción, dirigida por María del Carmen de Aguayo, se realiza con el respaldo del Municipio de Salinas y su alcalde, Dennis Córdova.

Una gala llena de arte, belleza y tradición

Diecinueve candidatas, formadas bajo la preparación de la Organización Miss Ecuador, buscarán la corona diseñada por Jonathan Tello, una pieza elaborada en oro blanco y plata, con piedras amatistas en dos tonalidades sobre una base de filigrana. La sucesora de Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, será elegida por un jurado que también definirá a las representantes para Miss Cosmo en Vietnam, Reina Hispanoamericana en Bolivia y Reinado Mundial del Café en Colombia.

La conducción estará a cargo de Claudia Schiess y Carlos Luis Andrade, con la participación especial de Andrea Rubio, Miss Internacional 2023. El espectáculo musical contará con Mykel, Andreína Bravo, Alan Maldonado, Vanessa Anzuátegui, Nick Rodríguez y el Trío Las Damas de Oro, reconocidas por su trayectoria y premios internacionales.

Detalles de la producción y artistas invitados para esta edición de Miss Ecuador

El evento Miss Ecuador tendrá producción general de Alfredo Che Vera y producción técnica de Kabana Producciones. La auditoría está a cargo de Moore Ecuador. Los trajes de apertura serán del diseñador José Luis Fernández, los trajes de baño de Edinson López, y los accesorios de Dybrain. La pasarela estará guiada por Alberto Sánchez, la coreografía por Jimmy Mendoza y la asesoría de imagen por Marco Tapia.

Entre las personalidades invitadas destaca Roxana García, periodista y presentadora argentina radicada en Estados Unidos, conocida por su trabajo en Univisión y 107.5 Amor Radio.

Con una mezcla de música, moda y cultura, Miss Ecuador 2025 promete una noche inolvidable en la que belleza y talento se unirán para escribir un nuevo capítulo en la historia de los certámenes del país.

Un grupo diverso que aspira a ser la próxima Miss Ecuador

Las 19 candidatas reflejan el talento, la preparación y la pasión de mujeres provenientes de distintos rincones del Ecuador y de la comunidad migrante. Ellas son:

Mariam Rosales (Machala): licenciada en Educación Inicial, Reina Nacional de la Minería.



Joselyne Flores (Guayaquil): ingeniera geóloga y exfutbolista profesional.



Emilia Garófalo (Quito): modelo, próxima estudiante de marketing digital.



Gina Morales (Guayaquil): diseñadora de interiores, multideportista.



Romina Garnica (Pueblo Viejo): estudiante de Psicología y Reina Nacional del Carnaval.



Claudia Guachizaca (Loja): arquitecta y deportista de jiu-jitsu brasileño.



Zaida Noriega (EE.UU.): máster en negocios, deportista de beachvolley.



Karelys Guerrero (Guayaquil): estudiante de Economía y activista por el rescate animal.



Angie Jakulis (Salinas): virreina de Salinas 2024, voluntaria social.



Tatiana Lasso (Macará): licenciada en Comunicación Social.



Natasha Zamora (Guayaquil): modelo profesional, estudia Negocios Internacionales.



Natalia Ormeño (Bahía de Caráquez): modelo, escritora y creadora de contenido.



Michelle Chila (La Libertad): estudiante de Economía y Reina de Santa Elena.



Diana Lascano (Guayaquil): estudiante de Comunicación Social y entrenadora de baloncesto.



Valeria Palma (Daule): estudiante de Negocios Digitales, Miss Teen Intercontinental.



Ámbar Barona (Naranjal): tecnóloga en Enfermería y presentadora de televisión.



Sofía Pérez (Samborondón): estudiante de Derecho, comprometida con el desarrollo personal.



Heydi Mina (Santo Domingo): estudiante de Cosmetología, basquetbolista.



Ami Ocampo (Manta): ingeniera en Software y virreina de Manta.



Camino a la gran final

Tras culminar esta segunda fase, las candidatas tendrán ensayos y preparación intensiva para la noche final, el sábado 16 de agosto, donde se elegirá a la sucesora de Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024.

La Ruta de la Belleza no solo es un espacio para mostrar la elegancia y el talento, sino también una plataforma que celebra la riqueza cultural del país y la fuerza de las mujeres ecuatorianas que aspiran a brillar en el certamen Miss Ecuador 2025.