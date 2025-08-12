COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Polideportivo

LeBron James ofreció a Mirza Teletovic una oportunidad en la NBA tras sufrir grave enfermedad

La embolia pulmonar, una afección que también forzó el retiro anticipado del exjugador Chris Bosh, representaba un riesgo significativo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Mirza Teletovic, exjugador de los Brooklyn Nets, reveló que en 2015, tras sufrir una embolia pulmonar que puso en riesgo su carrera,
Mirza Teletovic (izq) frente a LeBron James en un partido oficial por la NBA.
Mirza Teletovic, exjugador de los Brooklyn Nets, reveló que en 2015, tras sufrir una embolia pulmonar que puso en riesgo su carrera,
Mirza Teletovic (izq) frente a LeBron James en un partido oficial por la NBA.

José Moreira

Redacción ED.

Mirza Teletovic, exjugador de los Brooklyn Nets, reveló que en 2015, tras sufrir una embolia pulmonar que puso en riesgo su carrera, LeBron James lo contactó. Lo hizo para ofrecerle unirse a los Cleveland Cavaliers. La oferta llegó en un momento de incertidumbre, cuando pocas franquicias confiaban en su recuperación. En 2015, la carrera de Mirza Teletovic enfrentó un punto de inflexión.

Al alero bosnio, entonces jugador de los Brooklyn Nets, le  diagnosticaron una embolia pulmonar, una condición médica grave que obstruye las arterias pulmonares y puede ser mortal. Este diagnóstico no solo lo alejó de las canchas durante meses, sino que generó dudas sobre su continuidad en la NBA. La mayoría de las franquicias, temerosas de los riesgos médicos, se mostraron reacias a ofrecerle un contrato.

LeBron James hizo que Teletovic regresara a la NBA

En medio de esta incertidumbre, Mirza Teletovic recibió una llamada inesperada. LeBron James, estrella de los Cleveland Cavaliers, contactó a su agente para ofrecerle una oportunidad de unirse al equipo. “Poca gente sabe quién es realmente King James. Después de mi embolia pulmonar, cuando nadie quería ficharme, llamó a mi agente y me ofreció jugar con él en Cleveland”, relató Teletovic, diez años después del suceso.

La embolia pulmonar, una afección que también forzó el retiro anticipado del exjugador Chris Bosh, representaba un riesgo significativo. Un nuevo coágulo podría tener consecuencias fatales, lo que hacía que los equipos dudaran en asumir el riesgo de fichar a Teletovic. Sin embargo, la confianza de LeBron James, una de las figuras más influyentes de la NBA, marcó un momento clave para el bosnio.

La embolia pulmonar es una afección médica

Teletovic logró superar la enfermedad y continuó su carrera en la NBA, jugando para equipos como los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks antes de retirarse en 2018. Posteriormente, regresó a las canchas en un entorno menos exigente con el KK Turbina, el club de su ciudad natal en Bosnia y Herzegovina. El gesto de LeBron James, revelado ahora por Teletovic, destaca el lado humano de una de las mayores estrellas del baloncesto mundial.

La historia, contada una década después, subraya cómo un acto de apoyo puede cambiar el rumbo de una carrera profesional en un momento de adversidad. La embolia pulmonar es una afección médica que afecta a miles de personas anualmente y puede tener graves consecuencias si no se trata a tiempo. En el ámbito deportivo, casos como los de Teletovic y Bosh muestran los desafíos que enfrentan los atletas tras un diagnóstico de este tipo.  

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los pasajes aéreos en Manta subirán por cambios en precios de combustible

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los pasajes aéreos en Manta subirán por cambios en precios de combustible

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los pasajes aéreos en Manta subirán por cambios en precios de combustible

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO