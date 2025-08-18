COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Salud

Ministros de Salud y Gobierno inspeccionan hospitales en Guayaquil

Ministros de Salud y Gobierno recorrieron hospitales de Guayaquil para evaluar gestión y fortalecer el sistema de salud del país.
Ministros de Salud y Gobierno inspeccionan hospitales en Guayaquil
Recorrieron áreas como la bodega, farmacia y emergencia.
Ministros de Salud y Gobierno inspeccionan hospitales en Guayaquil
Recorrieron áreas como la bodega, farmacia y emergencia.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, y la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, visitaron varios hospitales de Guayaquil el pasado lunes para evaluar su gestión y funcionamiento. La agenda de trabajo busca garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para la ciudadanía.

Las autoridades inspeccionaron áreas estratégicas y conversaron con el personal. Estas visitas se dan en un contexto de reorganización administrativa en varias casas de salud del país.

Fortalecimiento de la gestión hospitalaria

La jornada de trabajo inició en el Hospital General Monte Sinaí, que se encuentra bajo administración militar desde el 14 de agosto. Los ministros mantuvieron una reunión con los directivos del hospital. Recorrieron áreas como la bodega, farmacia y emergencia.

Las autoridades dialogaron con el personal médico para conocer sus principales necesidades. El objetivo es avanzar en acciones de mejora continua. La presencia de las autoridades busca supervisar de primera mano la atención a los pacientes.

Posteriormente, los funcionarios participaron en la brigada social “El Nuevo Ecuador”. Esta se organizó por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La brigada tuvo lugar en el sector de Bastión Popular. A través de una Unidad Móvil de Salud, se brindaron servicios médicos a la comunidad. La atención fue gratuita en áreas como odontología, obstetricia y medicina general. Además, se entregaron medicamentos a niños y adultos de la zona.

Recorridos por el Hospital Universitario y Guasmo Sur

El ministro Martin también visitó el Hospital Universitario de Guayaquil. Este hospital tiene una nueva administración. Recorrió áreas como Emergencia, Hospitalización y Banco de Leche Humana. También visitó la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Durante el recorrido, se verificó la calidad de los servicios. Se levantaron insumos para crear un plan de acción. El propósito del plan es fortalecer la atención. Se busca que la atención sea más oportuna, eficiente y humanizada.

La agenda concluyó en el Hospital General Guasmo Sur. Este hospital, al igual que otros, tiene nuevas autoridades militares. Las autoridades recorrieron varios servicios, incluyendo emergencia, bodega, farmacia y diálisis. También visitaron las áreas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y UCIN. Se verificó la atención integral que reciben pacientes.

Visión para una mejor salud pública

La agenda de los ministros forma parte de un esfuerzo mayor para mejorar la gestión hospitalaria en Guayaquil. Las visitas permiten identificar problemas. Además, las autoridades pueden proponer soluciones efectivas. La coordinación entre los ministerios de Salud y de Gobierno es esencial.

La colaboración busca optimizar los recursos. También busca fortalecer la atención médica en las casas de salud. Estas acciones son importantes para garantizar servicios de calidad para todos.

 

