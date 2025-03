Foto: El ministro de Salud dice que no se requiere declarar la emergencia/Composición.

Ministro de salud descarta que internos de la Penitenciaría del Litoral hayan fallecido a consecuencia de tuberculosis, asegura que no se requiere declarar la emergencia porque la situación no lo amerita.

El ministro de Salud, Edgar Lama expuso que no existe un informe de autopsia definitivo sobre las personas privadas de libertad que habrían muerto a consecuencia de un presunto brote de tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral . Lama dio sus declaraciones la mañana de este jueves 13 de marzo en Teleamazonas.

Lama aseguró que no hay ninguna razón para creer que los internos hayan fallecido por tuberculosis. Indicó que los presos no se encontraban en el “padrón de personas con tuberculosis“. Asimismo indicó que se ha realizado un tamizaje extensivo a los privados de libertad y que 565 personas están con la bacteria.

A decir del funcionario, las personas que murieron aparentemente por tuberculosis no se encontraban registradas en el padrón. El ministro dice que a nivel nacional hay 1115 personas que padecen tuberculosis en el sistema penitenciario nacional. Enfatiza que, muchas de estas personas ingresan con tuberculosis a los centros de privación de libertad.

¿Qué dice el ministro de Salud sobre pedido de declaratoria de emergencia?

Sobre el pedido del Colegio de Médicos del Guayas, entidad que solicitaba que se declare la emergencia por el supuesto brote de tuberculosis, el ministro dijo que según el criterio técnico de especialistas del Ministerio de Salud no se requiere declarar la emergencia porque bastaría con establecer medidas epidemiológicas como el cierre de la prisión o cerco de algún nivel.

Asimismo, Lama dijo que entre el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y Fuerzas Armadas se coordinan tareas para contener la situación que no da indicadores de que se puede salir de las manos. De Cuerdo al ministro, las personas reciben tratamientos, pero que no todos aceptan ingerir los medicamentos. Agrega que no pueden obligar a nadie a consumir la medicación.

Varias personas privadas de libertad fallecieron por tuberculosis

Las alarmas de un posible brote de tuberculosis se encendieron el pasado 7 de marzo cuando en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1 se reportó la muerte de cinco internos. Las muertes se habrían registrado aparentemente por tuberculosis. Después de trascender el fallecimiento de las cinco personas privadas de libertad, se reunió el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil. El COE instó al Gobierno nacional a que se declare la emergencia.