Ministro de Gobierno descarta por ahora la Constituyente en Ecuador

El ministro de Gobierno, José De La Gasca, anunció este miércoles que la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente en Ecuador ha quedado en pausa, por ahora. El funcionario aseguró que la actual Asamblea Nacional permite avanzar en las reformas estructurales que el país necesita, sin recurrir al mecanismo extremo de una nueva constitución.

Gobierno descarta, de momento, convocar a la Constituyente

Durante declaraciones ofrecidas este 15 de mayo, José De La Gasca sostuvo que “hay una Constitución en la Asamblea que permite trabajar en esos cambios estructurales”. Recalcó que el Ejecutivo ha sido claro en que es momento de dar “un compás de espera” a la iniciativa de una Constituyente.

El ministro aclaró que, si bien considera que la actual Constitución de 2008 ya cumplió su ciclo, “hay mecanismos previstos dentro de ella para realizar los cambios necesarios”. Para De La Gasca, el camino inmediato está en el trabajo legislativo que puede impulsar el nuevo bloque mayoritario afín al gobierno de Daniel Noboa.

Asamblea con mayoría oficialista abre nuevas posibilidades

El presidente Daniel Noboa, quien fue reelegido en abril de 2025 con el 56,13% de los votos, había propuesto convocar una Asamblea Constituyente como uno de los ejes de su campaña. Según el mandatario, la Constitución de 2008 contiene “muchísimos errores” y es un “traje a la medida del correísmo”, que impide al Estado enfrentar con eficacia la crisis de seguridad y el crimen organizado.

Sin embargo, la actual configuración del poder legislativo ofrece un nuevo escenario. El oficialismo controla la presidencia de la Asamblea, las vicepresidencias y el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esto le otorga al Ejecutivo un margen de maniobra para impulsar reformas desde el propio Parlamento.

“Finalmente hay una Asamblea que permite trabajar en estos cambios estructurales, esenciales”, dijo De La Gasca, en alusión a la nueva mayoría parlamentaria.

La violencia, el trasfondo de la propuesta de Noboa

Desde finales de 2024, Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. En enero de 2025, Noboa declaró un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, tras un incremento sostenido en los homicidios. Para mayo de 2025, el país registra un promedio de un asesinato por hora, posicionándose como el país con mayor tasa de homicidios de América Latina.

Frente a este escenario, el Gobierno ha planteado la necesidad de reformar las funciones del Estado para garantizar mayor seguridad, justicia y control institucional. La propuesta de Constituyente surgió como una salida estructural para rediseñar el Estado. Sin embargo, con una Asamblea aliada, el Ejecutivo apuesta ahora por alternativas democráticas dentro del marco actual.

“El país lo que quiere es que trabajemos para resolver los problemas ecuatorianos, no solamente en lo político”, subrayó el ministro.

Reforma constitucional sin Constituyente

Para cambiar la Constitución, el artículo 444 de la carta magna permite dos vías: reformas parciales por enmienda legislativa, o una Asamblea Constituyente. Esta última requiere consulta popular y es el camino más complejo.

De La Gasca insistió en que “hay que dejar trabajar a la Asamblea Nacional”, y que la nueva correlación de fuerzas en el Legislativo puede ser suficiente para impulsar transformaciones. El Gobierno ve en la Asamblea un “gran espacio de diálogo, de consenso y de trabajo”.

La decisión de pausar la Constituyente no significa un abandono total de la idea. El ministro no descartó que esta opción pueda retomarse en el futuro si el Legislativo no logra concretar las reformas. Pero, por ahora, la prioridad es gobernar con lo que hay.

Del correísmo al “noboísmo”

La Constitución de 2008 fue elaborada durante el mandato de Rafael Correa, bajo un proceso constituyente liderado por su movimiento, Alianza PAIS. Ese texto ha sido objeto de múltiples críticas por favorecer la concentración de poder en el Ejecutivo y dificultar la reforma institucional.

Rafael Correa, ex presidente de Ecuador y líder del movimiento Revolución Ciudadana, se ha mostrado crítico con la propuesta de Daniel Noboa de convocar una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de 2008.

Correa ha defendido la vigencia de la actual Carta Magna, argumentando que es una de las más avanzadas de la región en derechos sociales y soberanía. Correa asegura que los problemas del país no radican en la Constitución, sino en la gestión de Noboa y quienes gobernaron el país tras su salida. Es decir; Lenin Moreno y Guillermo Lasso.

Daniel Noboa, desde su llegada al poder, ha cuestionado duramente esa carta magna, considerándola obsoleta y funcional a los intereses de una élite política pasada. Su intención de reformarla forma parte de una narrativa que busca romper con el correísmo.