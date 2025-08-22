COMUNIDAD POR USD 1
Ecuador
Salud

Ministerio de Salud fortalece atención en Sucumbíos con nueva infraestructura de 1.9 millones

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador y el gobierno local de Shushufindi inauguraron una nueva instalación de salud para más de 22 mil habitantes de Sucumbíos, con una inversión total de 1.9 millones.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó el nuevo Centro de Salud Tipo B Urbano Shushufindi en la provincia de Sucumbíos.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó el nuevo Centro de Salud Tipo B Urbano Shushufindi en la provincia de Sucumbíos.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó el nuevo Centro de Salud Tipo B Urbano Shushufindi en la provincia de Sucumbíos. Este evento, que tuvo lugar el 22 de agosto de 2025, contó con la presencia del ministro de Salud, Jimmy Martin, y la alcaldesa de Shushufindi, Lorena Cajas.

La obra beneficiará de forma directa e indirecta a más de 22 mil habitantes de la zona, proporcionando servicios sanitarios modernos y de calidad.

Alianza estratégica y beneficios comunitarios

La entrega de este nuevo centro de salud es el resultado de un trabajo coordinado entre la Alcaldía de Shushufindi y el Ministerio de Salud Pública. Este esfuerzo conjunto busca acercar los servicios de salud a la comunidad de manera oportuna y gratuita.

Durante la ceremonia, las autoridades firmaron el acta de ocupación, que formaliza la operatividad de las instalaciones. El centro de salud está equipado con tecnología de punta para brindar atención a la población.

El ministro Jimmy Martin destacó que esta obra forma parte de una política de su administración para mejorar el Sistema Nacional de Salud. “Buscamos un cambio de paradigma en el modelo actual, que empezará con la construcción de un sistema eficiente, de calidad, oportuno y, sobre todo, ordenado y libre de corrupción”, afirmó.

La inversión para el equipamiento sanitario fue de 200 mil, mientras que el GAD de Shushufindi aportó 1.7 millones para la construcción. El costo total del proyecto es de 1.9 millones.

Voces de la comunidad y reconocimiento

En representación de los presidentes barriales, Bertha Gavilánez, presidenta del Comité Local de Salud, expresó su gratitud por la finalización de esta obra. “Hoy celebramos la entrega de esta hermosa obra y quiero reconocer el trabajo del Gobierno Nacional y de las autoridades nacionales y locales por defender nuestros derechos”, mencionó.

La alcaldesa Lorena Cajas también resaltó los beneficios del nuevo establecimiento. “Esta obra se hizo realidad”, exclamó, subrayando que el centro no solo es una edificación, sino un espacio para la promoción de la salud y la atención a la niñez.

La alcaldesa reconoció la unidad que caracteriza a los ciudadanos de Shushufindi. “Estas obras ennoblecen a esta ciudad, de pueblo aguerrido. Quiero agradecer al Ministerio de Salud Pública y a la Coordinación Zonal 1 por el apoyo que es muestra que cuando sumamos esfuerzos en conjunto se multiplican los beneficios”, concluyó.

Tras el acto oficial, las autoridades y el asambleísta Steve Villacrés recorrieron el nuevo centro de salud. Durante el recorrido, verificaron las áreas de farmacia, vacunación, odontología y fisioterapia.

