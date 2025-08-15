COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Salud

Ministerio de Salud de Ecuador anuncia asignación económica para médicos posgradistas

El Ministerio de Salud de Ecuador anuncia asignación económica para médicos posgradistas, una respuesta a las demandas de este gremio.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ministerio de Salud de Ecuador anuncia asignación económica para médicos posgradistas
La Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas ha denunciado repetidamente las condiciones precarias en las que trabajan.
Ministerio de Salud de Ecuador anuncia asignación económica para médicos posgradistas
La Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas ha denunciado repetidamente las condiciones precarias en las que trabajan.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció el 15 de agosto de 2025 que los médicos posgradistas de Ecuador recibirán una compensación económica. El anuncio ocurre tras años de reclamos por parte del gremio médico, que exigía remuneración y seguridad social por sus servicios.

La decisión, difundida mediante un comunicado, se da en un contexto de crisis en los hospitales públicos del país y responde a una de las principales demandas de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas.

Nuevo modelo de formación médica

El comunicado del MSP indica que se implementará un nuevo modelo de formación para las residencias médicas en la Red Pública Integral de Salud. Este modelo, según el Ministerio, incluirá una asignación económica “acorde a sus actividades asistenciales”.

Además, los posgradistas tendrán “acceso a rotaciones internacionales” y un “sistema de compensación 1 a 1 para cumplir en el sector público o privado”. Sin embargo, el MSP no ha detallado si la remuneración beneficiará a todos los 3.000 profesionales de la salud.

La Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas ha denunciado repetidamente las condiciones precarias en las que trabajan. Según un comunicado del 12 de agosto de 2025, los posgradistas ofrecen atención “gratuita”, con jornadas laborales “excesivas” y sin acceso a derechos básicos como la seguridad social, o los derechos de maternidad y lactancia.

El gremio médico y sus reclamos

El gremio de médicos posgradistas explica que, tras años de gestiones, habían llegado a un acuerdo con el exministro de Salud, Juan Sánchez, para “garantizar la remuneración de más de 3.000 médicos posgradistas”. Con la llegada del nuevo ministro, Jimmy Martin, los profesionales temieron que este acuerdo no se cumpliera.

En una reunión el 8 de agosto, Martin habría informado a la Asociación que el proyecto no sería viable, lo que llevó a los médicos a anunciar posibles acciones de protesta.

El reclamo principal de los médicos incluía seis puntos: una remuneración mensual para todos los posgradistas, afiliación a la seguridad social, acreditación y regularización de las Unidades Asistenciales Docentes, transparencia en los programas de posgrado, y la creación de una Ley Orgánica del Médico Posgradista.

La falta de una respuesta detallada por parte del Ministerio sobre si la asignación económica cubrirá a la totalidad de posgradistas mantiene en vilo al gremio, a pesar del reciente anuncio.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bomberos Unidos sin Fronteras forman en prevención en catástrofes naturales a los bomberos de Portoviejo

Clausuran una peladora de pollos clandestina en Santo Domingo por operar en condiciones insalubres

Metabolismo: mito y realidad sobre la pérdida de peso y el gasto energético

Bahía de Caráquez transformará mirador La Cruz y parque Ferroviario en atractivos turísticos

Ecuador adquiere el máximo de electricidad posible de Colombia en medio de una reducción de lluvias en Mazar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bomberos Unidos sin Fronteras forman en prevención en catástrofes naturales a los bomberos de Portoviejo

Clausuran una peladora de pollos clandestina en Santo Domingo por operar en condiciones insalubres

Metabolismo: mito y realidad sobre la pérdida de peso y el gasto energético

Bahía de Caráquez transformará mirador La Cruz y parque Ferroviario en atractivos turísticos

Ecuador adquiere el máximo de electricidad posible de Colombia en medio de una reducción de lluvias en Mazar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bomberos Unidos sin Fronteras forman en prevención en catástrofes naturales a los bomberos de Portoviejo

Clausuran una peladora de pollos clandestina en Santo Domingo por operar en condiciones insalubres

Metabolismo: mito y realidad sobre la pérdida de peso y el gasto energético

Bahía de Caráquez transformará mirador La Cruz y parque Ferroviario en atractivos turísticos

Ecuador adquiere el máximo de electricidad posible de Colombia en medio de una reducción de lluvias en Mazar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO