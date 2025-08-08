COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Salud

Ministerio de Salud adquiere 90 mil antirretrovirales para pacientes con VIH en Ecuador

Ecuador adquiere 90 mil antirretrovirales gracias a la cooperación con Colombia, asegurando así la continuidad del tratamiento para cientos de pacientes con VIH.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ministerio de Salud adquiere 90 mil antirretrovirales para pacientes con VIH en Ecuador
Estos medicamentos llegaron al país gracias a la cooperación diplomática con Colombia.
Ministerio de Salud adquiere 90 mil antirretrovirales para pacientes con VIH en Ecuador
Estos medicamentos llegaron al país gracias a la cooperación diplomática con Colombia.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador compró 90 mil unidades de antirretrovirales. Esta adquisición asegura la continuidad del tratamiento para los pacientes con VIH/SIDA en el país. La gestión de compra es el resultado de la coordinación diplomática entre Ecuador y Colombia.

La cooperación binacional fortalece el sistema de salud público. La entrega de estos medicamentos reafirma el compromiso del Gobierno con la atención integral a los pacientes.

Mejora la calidad de vida

La compra específica es de Ritonavir 100 mg, un antirretroviral vital. Este fármaco ayuda a las personas con VIH a mejorar su calidad de vida. Reduce la carga viral en el cuerpo y previene la progresión de la enfermedad. La interrupción del tratamiento puede generar resistencia. La falta de estos medicamentos compromete la salud de los pacientes.

El Ministerio de Salud aseguró el abastecimiento de los medicamentos. La gestión se realizó para prevenir la escasez. La continuidad del tratamiento es una prioridad de la cartera de Estado. Estos fármacos salvan vidas y mejoran la calidad de vida de los pacientes. El MSP tiene un compromiso firme con la salud pública. La compra garantiza el acceso universal a los tratamientos.

Impacto de la cooperación bilateral

La coordinación diplomática entre Ecuador y Colombia ha sido clave. Ambas naciones han colaborado de manera significativa. La cooperación en salud fortalece los sistemas públicos. Este tipo de acuerdos benefician a las poblaciones de ambos países. Las embajadas de Ecuador y Colombia lideraron la gestión. La adquisición de estos fármacos evidencia una relación bilateral sólida.

El abastecimiento de antirretrovirales asegura la atención integral. Cientos de pacientes se beneficiarán directamente. La compra de los 90 mil medicamentos es una respuesta a una necesidad urgente. Las autoridades sanitarias destacaron la importancia de esta cooperación.

Compromiso con los pacientes de VIH

El MSP reafirma su compromiso con los pacientes con VIH/SIDA. La adquisición de antirretrovirales es una medida concreta. Esta acción demuestra la seriedad del Gobierno frente a la salud. El tratamiento del VIH requiere de un suministro constante de medicamentos. La compra de Ritonavir 100 mg previene una crisis sanitaria.

Las autoridades de salud continúan trabajando en la prevención y tratamiento del VIH. La dotación de medicamentos es un componente vital de estos programas. Los pacientes pueden continuar su tratamiento sin interrupciones.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

El plátano registra inflación superior al 70 % en julio de 2025, siendo el alimento más caro del mes

Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

El estrés es una de las emociones que afectan la memoria y pueden acelerar el deterioro cognitivo

IVA se mantiene en 15% durante el feriado del 10 de agosto para servicios turísticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

El plátano registra inflación superior al 70 % en julio de 2025, siendo el alimento más caro del mes

Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

El estrés es una de las emociones que afectan la memoria y pueden acelerar el deterioro cognitivo

IVA se mantiene en 15% durante el feriado del 10 de agosto para servicios turísticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

El plátano registra inflación superior al 70 % en julio de 2025, siendo el alimento más caro del mes

Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

El estrés es una de las emociones que afectan la memoria y pueden acelerar el deterioro cognitivo

IVA se mantiene en 15% durante el feriado del 10 de agosto para servicios turísticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO