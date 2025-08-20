Ministerio de Educación lanza Bachillerato Técnico para beneficiar a 33.000 jóvenes y adultos

El Ministerio de Educación presentó el Acuerdo Ministerial 2025-00031 EPJA TEC, una nueva oferta educativa destinada a jóvenes, adultos y adultos mayores. El programa, oficialmente anunciado en Santo Domingo de los Tsáchilas, ofrece un camino flexible para que esta población obtenga su título de bachiller técnico.

La iniciativa busca beneficiar a los 33 mil estudiantes que actualmente cursan la Educación General Básica Superior en el país, quienes son los beneficiarios potenciales de esta modalidad.

Formación técnica adaptada a la realidad

El Bachillerato Técnico para personas con escolaridad inconclusa (EPJA TEC) es una oferta formativa amplia y pertinente. Se organiza en un catálogo de 22 figuras profesionales específicas para esta población, distribuidas en tres áreas técnicas (Deporte y Salud, Artística, y Técnica) y ocho familias profesionales.

Estas figuras abarcan desde Diseño de modas y Construcción de Obra Civil hasta Seguridad Informática y Hostelería y Arte culinario. Esta iniciativa valora la experiencia laboral previa de los estudiantes, mejorando así la pertinencia de la formación y su inclusión en el mundo laboral.

Beneficiarios y modalidades de estudio

Actualmente, más de 33.000 estudiantes a nivel nacional cursan la Educación General Básica Superior. Esta cifra refleja la gran demanda y relevancia de esta oferta en el país. El Bachillerato Técnico se desarrolla en modalidad semipresencial con un total de 3.322 estudiantes ya matriculados en sus primeros años.

Estos estudiantes están distribuidos en instituciones fiscales, fiscomisionales y particulares, demostrando una participación diversa en todo el territorio. El enfoque pedagógico-andragógico de esta oferta prioriza la inclusión y la flexibilidad. Busca recuperar trayectorias escolares interrumpidas por barreras económicas, familiares o geográficas.

Implementación y compromiso gubernamental

La oferta se desarrollará bajo dos temporalidades: una intensiva de 18 meses y una no intensiva de 30 meses. La primera incluye una nivelación técnica de cuatro semanas. Las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales podrán iniciar esta oferta en el régimen Sierra-Amazonía a partir del período lectivo 2025-2026.

La implementación en instituciones educativas fiscales comenzará en los ciclos lectivos 2026-2027. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, celebra el resultado del esfuerzo conjunto con instituciones educativas y el sector productivo. Juntos, crearon una oferta innovadora que reconoce y valora la experiencia de quienes no pudieron culminar su bachillerato.