Ministerio de Educación incorpora a 2.800 nuevos profesionales para mejorar el servicio educativo en el país

El Ministerio de Educación anunció una nueva convocatoria para incorporar a 2.800 nuevos profesionales al sistema educativo, en el marco de su política de valorización docente. El proceso se realizará a través de la plataforma Educa Empleo y beneficiará a estudiantes en todo el país.

La convocatoria, que se abre en agosto de 2025, busca cubrir 2.300 plazas para docentes y 500 para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). El objetivo principal es cerrar brechas en el acceso a profesionales de la educación y fortalecer el talento humano.

Requisitos y plazos para docentes

El proceso de inscripción para los 2.300 docentes se habilitará del 16 al 18 de agosto de 2025. Los interesados deben cumplir con varios requisitos para poder postularse. Se requiere un título de tercer nivel registrado en la Senescyt. Es fundamental que los aspirantes no estén vinculados al Ministerio de Educación bajo los regímenes LOEI o LOSEP.

Para los cargos en Instituciones Interculturales Bilingües, se exige un certificado que acredite el dominio de una lengua o dialecto ancestral. Además, para las vacantes de inglés, se necesita un certificado B2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCRE). Finalmente, es importante no estar inmerso en las prohibiciones generales o especiales establecidas por la normativa del servicio público.

Fortalecimiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil

Para fortalecer el acompañamiento psicoeducativo, el Ministerio de Educación también convocará a 500 profesionales para los Departamentos de Consejería Estudiantil. Las postulaciones se recibirán del 19 al 21 de agosto de 2025. Los aspirantes deben tener un título de tercer nivel técnico, tecnológico o de grado en campos como Educación, Ciencias Sociales, Salud y Bienestar.

Sus carreras deben estar asociadas con Psicología General, Educativa o Clínica, Trabajo Social y afines, según el catálogo de títulos definido por la Autoridad Educativa Nacional y registrado en la Senescyt.

Inversión y compromiso institucional

El proceso de selección se enmarca dentro de una política integral del Ministerio de Educación, con una inversión de 12 millones de dólares. Esta inversión está destinada a optimizar la carrera docente y reconocer el rol fundamental de los profesionales en la educación.

Con estas acciones, el Ministerio reafirma su compromiso de fortalecer el talento humano y priorizar el bienestar y el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Los detalles y enlaces para la postulación están disponibles en la página oficial www.educacion.gob.ec.