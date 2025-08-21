Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things, se convierte en mamá tras adoptar una bebé

La actriz Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi anunciaron este jueves, 21 de agosto de 2025, que adoptaron a una niña, iniciando así su nueva faceta de padres.

La pareja, conocida por sus roles en el mundo del entretenimiento, compartieron la noticia a través de Instagram, destacando su alegría y emoción.

Viven la paternidad con alegría

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi publicaron un mensaje conjunto que indica: “Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad.

“Y entonces fueron 3. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, finaliza el mensaje, que incluyó una imagen de un árbol de sauce, sin revelar el nombre o la fecha exacta del nacimiento de la bebé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Cabe destacar que la mediática pareja no ofreció más detalles sobre el proceso de adopción, ni el nombre de su hija.

Millie Bobby Brown y su deseo de ser madre

A inicios de 2025, durante una entrevista en el podcast Smartless, Millie Bobby Brown expresó su sueño de ser madre. “Mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Y, ya sabes, esto ha sido algo que me ha pasado desde antes de conocer a Jake. Desde que era una bebé, le decía a mi madre que quería cosas como muñecas. Quería ser madre, tal como mi madre lo fue conmigo”, explicó.

Esta declaración mostró su interés por la maternidad a una edad joven. Brown también mencionó que Jake Bongiovi apoya su visión de formar una familia, alineándose con sus planes a largo plazo.

La actriz, conocida por la serie Stranger Things, ha equilibrado su carrera con esta nueva etapa personal.

La boda de Millie y Jake

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comenzaron su relación en 2021, tras conocerse a través de Instagram.

La pareja se comprometió en abril de 2023, y contrajo matrimonio en una ceremonia privada en mayo de 2024 en Estados Unidos.

El padre de Bongiovi, el icónico músico Jon Bon Jovi, confirmó el evento en una entrevista con BBC, describiéndolo como una boda familiar pequeña. En octubre de 2024, compartieron fotos de una celebración adicional en Italia, marcando su unión oficial.

Por otra parte, la bebé es también la primera nieta de Bon Jovi, quien hasta el momento no se ha pronunciado.

La adopción en el entorno de las celebridades

La adopción es una opción cada vez más común entre figuras públicas. Antes, famosas como Angelina Jolie y Charlize Theron han usado ese camino para abrazar la maternidad.

Millie Bobby Brown ha destacado que no ve diferencia entre tener un hijo biológico o adoptado, reflejando una tendencia hacia la inclusión en la formación de familias. La pareja vive en Georgia, donde también gestionan un refugio de animales, lo que sugiere un entorno preparado para recibir a su nueva hija. (13).