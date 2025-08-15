COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Miller Bolaños sentenciado a ocho meses de prisión por intimidación, confirmó la Fiscalía

Bolaños, de 35 años, deberá cumplir la sentencia bajo las condiciones establecidas por el juez.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El futbolista ecuatoriano Miller Bolaños, actual jugador de Guayaquil City, fue sentenciado a ocho meses de prisión por el delito de intimidación.
Miller Bolaños ya había tenido varios incidentes previos.
El futbolista ecuatoriano Miller Bolaños, actual jugador de Guayaquil City, fue sentenciado a ocho meses de prisión por el delito de intimidación.
Miller Bolaños ya había tenido varios incidentes previos.

Redacción

Redacción ED.

El futbolista ecuatoriano Miller Bolaños, actual jugador de Guayaquil City, fue sentenciado a ocho meses de prisión por el delito de intimidación. La decisión la emitió este viernes 15 de agosto de 2025 un juez de Daule, luego de que el procesado se acogiera a un procedimiento abreviado.

La Fiscalía General del Estado informó que el tribunal acogió las pruebas presentadas durante la audiencia y dictó la condena, que incluye medidas alternativas. Bolaños deberá cumplir con presentación periódica y prohibición de salida del país.

El caso se remonta a la noche del sábado 14 de junio, cuando Bolaños quedó detenido en una urbanización de Daule tras protagonizar un altercado que incluyó amenazas y disparos. Según el parte policial, el jugador se encontraba dentro de un vehículo junto a una mujer identificada como Nicole C. Z., realizando detonaciones al aire con un arma de fuego.

Proceso de la Fiscalía contra Bolaños

Inicialmente, la Fiscalía procesó al futbolista por presunta tenencia de armas. Sin embargo, durante la investigación surgieron nuevas evidencias y testimonios que llevaron a reformular cargos por intimidación.

De acuerdo con la versión oficial, cuatro personas declararon que, la madrugada del 15 de junio, Bolaños y su acompañante ingresaron a un domicilio donde agredieron verbalmente y amenazaron a los presentes. Posteriormente, el jugador habría regresado armado, repitiendo las amenazas y efectuando disparos contra la vivienda. No se registraron personas heridas.

En el momento de su detención, agentes de Policía hallaron una pistola Glock. Además encontraron cuatro municiones sin percutir en posesión de Bolaños. Estos indicios sirvieron para las investigaciones y el esclarecimiento de su detención.

Se acogió a procedimiento abreviado

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó en su momento que el incidente motivó la aprehensión inmediata del jugador, quien fue puesto a órdenes de la justicia. Con el cambio de tipo penal, la defensa de Bolaños optó por el procedimiento abreviado. Así, aceptó su responsabilidad a cambio de una reducción de la pena.

Bolaños, de 35 años, deberá cumplir la sentencia bajo las condiciones establecidas por el juez. En esa línea, deberá continuar con las presentaciones periódicas mientras se mantiene prohibida su salida del país.

El caso ha generado amplio eco en la opinión pública debido a la trayectoria deportiva del delantero, recordado por su paso en clubes nacionales e internacionales y por su participación en la selección ecuatoriana. La sentencia marca un nuevo episodio en la conducta de Miller Bolaños. Guayaquil City no ha informado la realidad contractual del delantero con el club. El ‘killer’ venía cumpliendo una buena temporada con los citadinos. (37).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bomberos Unidos sin Fronteras forman en prevención en catástrofes naturales a los bomberos de Portoviejo

Clausuran una peladora de pollos clandestina en Santo Domingo por operar en condiciones insalubres

Metabolismo: mito y realidad sobre la pérdida de peso y el gasto energético

Bahía de Caráquez transformará mirador La Cruz y parque Ferroviario en atractivos turísticos

Ecuador adquiere el máximo de electricidad posible de Colombia en medio de una reducción de lluvias en Mazar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bomberos Unidos sin Fronteras forman en prevención en catástrofes naturales a los bomberos de Portoviejo

Clausuran una peladora de pollos clandestina en Santo Domingo por operar en condiciones insalubres

Metabolismo: mito y realidad sobre la pérdida de peso y el gasto energético

Bahía de Caráquez transformará mirador La Cruz y parque Ferroviario en atractivos turísticos

Ecuador adquiere el máximo de electricidad posible de Colombia en medio de una reducción de lluvias en Mazar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bomberos Unidos sin Fronteras forman en prevención en catástrofes naturales a los bomberos de Portoviejo

Clausuran una peladora de pollos clandestina en Santo Domingo por operar en condiciones insalubres

Metabolismo: mito y realidad sobre la pérdida de peso y el gasto energético

Bahía de Caráquez transformará mirador La Cruz y parque Ferroviario en atractivos turísticos

Ecuador adquiere el máximo de electricidad posible de Colombia en medio de una reducción de lluvias en Mazar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO