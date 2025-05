Militares y policías decomisan armas a integrantes de la ‘junta anticuatrera’ en Mocache, Los Ríos 

Militares y policías decomisaron armas y municiones a un grupo de agricultores autodenominados “junta anticuatrera”, la tarde del miércoles 14 de mayo en el anillo vial de Mocache, provincia de Los Ríos. Ocurrió tras recibir una alerta sobre hombres armados que se movilizaban en caravana. El grupo alegó que intentaba rescatar a dos compañeros secuestrados.

Interceptados en el anillo vial serían de la junta anticuatrera

Una caravana en la que se movilizaban agricultores y ganaderos resultó detenida por miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Vestidos de negro y portando armas de fuego, los ocupantes resultaron interceptados tras la alerta de conductores que circulaban por el anillo vial, entre los cantones Mocache y Quevedo. En la intervención, los uniformados decomisaron dos carabinas, un revólver, 25 cartuchos, 39 municiones adicionales, radios tipo Motorola y otros indicios. Uno de los ocupantes quedó detenido por tenencia y porte de armas de fuego sin el debido permiso. Según el informe militar, los ciudadanos se identificaron como miembros de la “junta anticuatrera” de Mocache, una agrupación de productores que se organiza para enfrentar la delincuencia rural.

Gustavo Espinoza, presidente de la asociación de ganaderos “La Cruz, Unidos por Vencer”, declaró que su agrupación se movilizaba para rescatar a dos agricultores secuestrados. A uno de los secuestrados, de 35 años, se lo localizó en una plantación de palma; el otro, de 60 años, sigue desaparecido. Ambos fueron interceptados mientras viajaban por el anillo vial. “Somos agricultores, ganaderos y campesinos. Nos agrupamos para protegernos ante la ola de extorsiones y secuestros”, señaló Espinoza. Agregó que la caravana no pretendía agredir a nadie y que su único objetivo era ubicar a los compañeros desaparecidos. En el plantón realizado al día siguiente en los exteriores de la Casa Judicial, los integrantes del colectivo exigieron la libertad del presidente de la Asociación Cuatro de Abril, detenido por portar un arma sin autorización para uso fuera del domicilio.

Control militar y advertencias por uso indebido de armas a la junta anticuatrera

El coronel del Grupo de Fuerzas Especiales N.º 26 Cenepa informó que los controles se mantendrán de forma permanente. Advirtió que cualquier grupo que use armas sin autorización, vista atuendos similares a militares o genere alarma pública, será intervenido. Durante la revisión se identificó que una de las carabinas pertenecía a Hamilton I., quien tenía permiso solo de tenencia. Por estar en posesión activa del arma en vía pública, se registró la infracción. Nora Castro, vocera del colectivo, enfatizó que “no somos delincuentes ni terroristas. Somos más de 1.200 agricultores agrupados en doce organizaciones. No invadimos propiedades ni agredimos a nadie”.

Contexto de inseguridad rural y autodefensa

Los agricultores alegan que la falta de respuesta estatal frente a la inseguridad rural los ha llevado a conformar grupos de vigilancia comunitaria. Aseguran haber recuperado por sus propios medios a varios compañeros víctimas de secuestros y robos. La acción del miércoles pone en evidencia la tensión entre los mecanismos de autodefensa rural y el marco legal vigente, que prohíbe el porte de armas sin autorización y sanciona los actos que generen alarma o simulen autoridad (31).