Miley Cyrus revela que padece edema de Reinke, una rara condición que afecta su voz

La cantante y actriz Miley Cyrus, de 32 años, reveló en una entrevista en “The Zane Lowe Show” de Apple Music que padece edema de Reinke, una rara condición de salud que afecta sus cuerdas vocales, causando ronquera y dificultades para cantar en vivo. La estrella del pop explicó que esta afección, que impacta a menos del 1% de la población, es la responsable de su característica voz ronca, pero también complica sus presentaciones en directo. En la entrevista, destacó como esta condición ha moldeado tanto su carrera como su vida diaria.

Cyrus describió el edema de Reinke como un tipo de “abuso de las cuerdas vocales” que genera hinchazón y, en su caso, un pólipo grande que le otorga una textura vocal única. Sin embargo, señaló que cantar con esta afección es comparable a “correr un maratón con pesas en los tobillos”. La cantante también mencionó que hablar al final del día puede ser agotador, al punto de que su madre le ha comentado que su voz suena como si hablara “a través de una radio” cuando está exhausta.

¿Qué es el edema de Reinke y cómo afecta a Cyrus?

El edema de Reinke, también conocido como corditis polipoide, es una afección que provoca hinchazón en las cuerdas vocales, según la Clínica Cleveland. Es más común en fumadores crónicos, personas con reflujo ácido o quienes usan intensivamente su voz, como cantantes. Los síntomas incluyen ronquera, una voz más grave y dificultad para hablar en voz alta. En algunos casos, se forman crecimientos similares a pólipos en las cuerdas vocales, lo que agrava los síntomas.

Aunque el estilo de vida de Cyrus, que incluyó fiestas y hábitos como fumar en su juventud, pudo haber contribuido a la condición, la cantante aclaró que su voz siempre ha tenido un tono distintivo. “Mi voz siempre sonó así, es parte de mi anatomía única”, afirmó. Este rasgo, aunque problemático para sus actuaciones, le ha dado un sello característico en la industria musical, diferenciándola de otros artistas.

Opciones de tratamiento y decisiones de la cantante

El tratamiento del edema de Reinke puede ser quirúrgico o no quirúrgico. Según la Clínica Cleveland, las opciones no quirúrgicas incluyen terapias del habla y el manejo de factores subyacentes, como dejar de fumar o tratar el reflujo ácido. En casos más severos, la cirugía con láser o instrumentos especializados puede extirpar el tejido inflamado. Sin embargo, Cyrus ha optado por evitar la cirugía por el momento, temiendo que el procedimiento altere permanentemente su voz. “No estoy dispuesta a cortar el tejido porque la posibilidad de despertar y no sonar como yo misma es una probabilidad”, explicó.

A pesar de los desafíos, Cyrus destacó que esta condición también es una fortaleza. “Mi voz es súper única por eso”, afirmó, reconociendo que el edema de Reinke ha contribuido a su identidad artística. La cantante continúa adaptándose a las limitaciones que impone la afección, buscando un equilibrio entre su salud vocal y su carrera.

Impacto en la industria y concienciación sobre la salud vocal

La revelación de Cyrus pone de relieve la importancia de la salud vocal para los artistas. El edema de Reinke, aunque raro, puede tener un impacto significativo en quienes dependen de su voz para su profesión. La cantante espera que compartir su experiencia ayude a otros a entender mejor esta condición y sus implicaciones. Mientras tanto, Cyrus sigue trabajando en su música, demostrando resiliencia frente a los desafíos que enfrenta su voz única.