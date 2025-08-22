¡Milagro en El Carmen! Abuelo y nieta sobreviven a caída de 30 metros

Un abuelo y su nieta menor sufrieron heridas al caer en una camioneta por un abismo de 30 metros, en La Bramadora, cantón El Carmen provincia de Manabí, tras perder el control del vehículo.

La mañana de este viernes, un estruendo sacudió la comuna La Bramadora, una zona rural del cantón El Carmen. A las 07h00, una camioneta que transportaba a un adulto mayor, de aproximadamente 65 años, y su nieta, de 12 años, se precipitó por un abismo de 30 metros en una vía de segundo orden. Según testigos, el vehículo ascendía una loma empinada cuando perdió potencia, rodó hacia atrás, salió de la pista y cayó por una pendiente, golpeando varios árboles antes de detenerse en un terreno cubierto de vegetación.

Vecinos de La Bramadora, alertados por el ruido, corrieron al lugar y encontraron a los ocupantes atrapados entre los restos de la camioneta. Un morador contactó al ECU-911, relatando: “La camioneta quedó destrozada, pero ambos estaban vivos”. Los equipos del Cuerpo de Bomberos de El Carmen llegaron al lugar y estabilizaron al adulto mayor, con contusiones múltiples, y a la menor, con golpes en las piernas y el torso, y los trasladaron al Hospital Básico El Carmen. Los médicos confirmaron que ambos permanecían estables bajo observación.

La Policía Nacional, junto con la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, acordonó el lugar y examinó la escena. Los agentes hallaron marcas de neumáticos en la vía y restos de la camioneta doble cabina color gris. Una grúa retiró el vehículo, tras horas de maniobras.

Inspeccionan carro en el que viajaban abuelo y su nieta

La Policía Nacional inspeccionó la camioneta para descartar problemas en los frenos o el motor. Los agentes compararon el caso con un accidente en Montecristi el 15 de agosto, donde un vehículo cayó por una pendiente.

El Hospital Básico El Carmen informó que el adulto mayor sufrió contusiones múltiples en el torso y los brazos, pero permanece estable tras estudios radiológicos. La nieta, con golpes en las piernas y el torso, no presentó fracturas y continua en observación, según fuentes hospitalarias. No se reportaron otros lesionados. Los familiares, oriundos de La Bramadora, agradecieron el rescate, pero exigieron mejoras viales.

Los riesgos en las vías rurales

El accidente en La Bramadora dejó al abuelo y su nieta heridos, exponiendo riesgos en las vías rurales. La Policía Nacional investigó, mientras la comunidad demandó seguridad.

El Carmen registró 20 accidentes viales en vías rurales entre enero y julio de 2025. En mayo, un vehículo cayó en San Pedro, dejando dos heridos. La vía en La Bramadora, con pendientes pronunciadas y pavimento irregular, presentó cinco siniestros en 2025. (22)