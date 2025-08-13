Miguel Parrales y Giovanny Cumbicus destacados como jugador y técnico de la fecha 24 de LigaPro

El delantero Miguel Parrales y el entrenador Giovanny Cumbicus fueron reconocidos como el jugador y técnico de la fecha 24 de la LigaPro en Ecuador, tras liderar las victorias de Barcelona SC y Técnico Universitario en el torneo nacional.

Parrales, clave en la victoria de Barcelona

La LigaPro anunció el 12 de agosto de 2025 que Miguel Parrales, delantero de Barcelona SC, fue elegido como el jugador de la fecha 24 por su desempeño en la victoria por 1-2 contra El Nacional en el estadio Olímpico Atahualpa el pasado domingo. Parrales marcó el gol decisivo desde el punto penal, asegurando los tres puntos para los ‘Toreros’. Según datos de la LigaPro, el atacante ha anotado 10 goles en la temporada, con 7 en el primer semestre con Orense y 3 con Barcelona, además de registrar cinco asistencias.

El delantero, incorporado a Barcelona SC en junio de 2025 procedente de Orense, ha fortalecido el ataque del equipo ante las lesiones de Octavio Rivero y Felipe Caicedo. De sus 10 goles en la temporada, 7 fueron de jugada, 1 de cabeza y 2 de penal, según información oficial de la LigaPro. Además, Parrales aportó tres asistencias con Barcelona, consolidándose como una pieza clave en el esquema ofensivo del club guayaquileño.

En un post en redes sociales, la LigaPro destacó. “El jugador más destacado de la fecha 24 – fase inicial de la Liga Ecuabet es Miguel Parrales de Barcelona SC”. La publicación también resaltó su gol decisivo en el partido contra El Nacional.En la primera vez que Parrales recibe esta distinción en la temporada.

Cumbicus impulsa a Técnico Universitario

En la misma jornada, Giovanny Cumbicus, director técnico de Técnico Universitario, fue nombrado el técnico de la fecha 24 por liderar al equipo ambateño a una victoria por 0-1 contra Vinotinto. Bajo su dirección, el ‘Rodillo Rojo’ ha logrado cuatro triunfos, dos empates y una derrota, sumando 25 puntos en la tabla de posiciones. Este desempeño permitió a Técnico Universitario escalar desde el último lugar hasta el puesto 12 en la LigaPro 2025, según datos oficiales del torneo.

Cumbicus asumió el cargo tras la salida de Cheché Hernández y ha implementado un enfoque táctico que ha revitalizado al equipo. Su estrategia se reflejó en el partido contra Vinotinto, donde Técnico Universitario mostró solidez defensiva y eficacia en el ataque. La LigaPro no proporcionó detalles adicionales sobre el reconocimiento a Cumbicus, pero su impacto en el equipo es evidente en los resultados recientes.

Próximos desafíos para Parrales y Cumbicus

Miguel Parrales buscará mantener su racha goleadora en los próximos partidos de Barcelona SC, que enfrentará a Macará el 17 de agosto de 2025 en el estadio Baellavista, según el calendario de la LigaPro. Por su parte, Giovanny Cumbicus continuará trabajando para consolidar a Técnico Universitario en la mitad de la tabla, con el próximo encuentro ante Emelec programado para el 17 de agosto. Ambos reconocimientos reflejan el impacto inmediato de estos profesionales en sus equipos.

Un reconocimiento al esfuerzo colectivo

El desempeño de Parrales y Cumbicus en la fecha 24 no solo resalta su talento individual, sino también el trabajo colectivo de sus equipos. Barcelona SC se mantiene en la pelea por el liderato, mientras que Técnico Universitario sigue escalando posiciones. La LigaPro continuará destacando a los mejores de cada jornada, incentivando la competitividad en el fútbol ecuatoriano.