Miguel Ángel Loor defiende formato de LigaPro ante críticas por ventaja de Independiente del Valle

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, defendió el formato del campeonato ecuatoriano 2025 en sus redes sociales, respondiendo a críticas por la ventaja de nueve puntos que lleva Independiente del Valle en la tabla de posiciones. El directivo destacó que el sistema premia la regularidad y mantiene a 15 equipos compitiendo por distintos objetivos.

Respuesta a las críticas

Loor se pronunció en redes sociales ante las críticas surgidas por la diferencia de nueve puntos entre Independiente del Valle, líder con 56 puntos, y el segundo lugar, Barcelona, con 47 puntos. “Ha pasado toda la vida en todas las ligas del mundo y con muchísima más diferencia entre el primero y el segundo. Nunca he escuchado que alguien haya querido cerrar el torneo”, escribió, comparando la situación con ligas internacionales.

El presidente reconoció que inicialmente no apoyaba el formato actual, implementado en 2025, pero destacó sus virtudes. “Este torneo tiene cosas muy positivas. Premia la regularidad”. Según Loor, el sistema fomenta la competencia, ya que ocho clubes luchan por clasificar al hexagonal por el título. Otros siete equipos buscan evitar el cuadrangular de descenso.

Loor subrayó que cada punto acumulado en la fase inicial es crucial para la etapa final, asegurando que “todos se dejarán la vida hasta el último partido”. Este aspecto, según el directivo, mantiene la intensidad en las 30 fechas de la fase regular.

Estructura del campeonato 2025

El formato de la LigaPro 2025, aprobado unánimemente en el Consejo de Presidentes el 27 de septiembre de 2024, consta de una fase inicial de 30 fechas en formato todos contra todos. Posteriormente, los seis primeros equipos disputan un hexagonal por el título, los equipos del séptimo al duodécimo lugar compiten por cupos a torneos internacionales, y los últimos cuatro participan en un cuadrangular para evitar el descenso.

Independiente del Valle, con 56 puntos, iniciará el hexagonal final con una ventaja significativa, ya que los puntos de la fase inicial se mantienen. Este aspecto ha generado críticas, pero Loor defendió el sistema, argumentando que premia la constancia. “Si un equipo saca una diferencia de puntos importante, no critiquen inmediatamente el formato, aplaudan al que sacó esa ventaja”.

Competitividad en la LigaPro

El nuevo formato, que aumentó el número de partidos en comparación con años anteriores. Este busca generar mayor emoción en la lucha por el título, los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y la permanencia en la Serie A. Según Loor, 15 de los 16 equipos de la LigaPro aún tienen objetivos por los que pelear, lo que demuestra la competitividad del torneo.

El presidente también comparó la situación con ligas europeas, donde diferencias de puntos aún mayores entre el líder y sus perseguidores son comunes. En la Premier League 2024/2025, por ejemplo, el líder Manchester City ha llegado a sacar hasta 12 puntos de ventaja en ciertas temporadas, sin que ello implique cuestionamientos al formato.

Llamado a valorar el mérito

Loor pidió a los aficionados y críticos enfocarse en el mérito deportivo de Independiente del Valle, que ha dominado el torneo con un juego sólido y constante. “Por algo lo está logrando”, afirmó, instando a reconocer el trabajo del equipo dirigido por Javier Rabanal.

El directivo enfatizó que la evaluación final del formato se realizará en diciembre 2025, tras el término de la temporada, cuando los clubes analizarán si se mantiene o se ajusta para 2026. Loor aseguró que cualquier decisión será tomada con base en el desempeño deportivo y la respuesta de los hinchas.