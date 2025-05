Michelle Obama acude a terapia para abrazar su nueva vida libre, lejos de la Casa Blanca

Recientemente, Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, reveló en el podcast On Purpose de Jay Shetty que está en terapia para adaptarse a una nueva fase de su vida tras dejar la Casa Blanca en 2017. A sus 61 años, como madre de hijas adultas y sin las demandas públicas de antaño, Michelle enfrenta la libertad de elegir por sí misma, desmintiendo rumores de divorcio con Barack Obama y abriendo su corazón sobre su transición personal.

Michelle Obama, un ícono global tras sus ocho años como primera dama, está en un momento de reinvención. En una charla íntima en el podcast On Purpose de Jay Shetty, la autora de Becoming confesó: “Estoy en terapia porque estoy en transición”. A sus 61 años, con sus hijas Malia (26) y Sasha (23) “lanzadas” al mundo, Michelle es una nido vacío. “Por primera vez, cada elección es completamente mía”, dijo, reflexionando sobre la libertad y los retos de esta etapa.

La ex primera dama, siempre defensora de la salud mental, comparó la terapia con un “ajuste” necesario. “Quiero deshacer viejos hábitos, resolver culpas antiguas y entender cómo mi relación con mi madre moldeó mi forma de pensar”, compartió.

Rumores y verdades, según Michelle Obama

La revelación llega tras meses de especulaciones sobre su matrimonio con Barack Obama, alimentadas por su ausencia en eventos como la segunda toma de posesión de Donald Trump en enero de 2025 y el funeral de Jimmy Carter. En el podcast The Diary of a CEO el 1 de mayo, Michelle desmintió los rumores de divorcio: “Si tuviera problemas con Barack, todos lo sabrían. No soy una mártir”. Añadió que su decisión de no asistir a la inauguración fue personal: “Tuve que engañarme a mí misma para no ir, porque siempre estoy lista para hacer lo correcto”.

En Work in Progress de Sophia Bush, Michelle habló de su nueva independencia: “Es la primera vez que todas mis decisiones son para mí”. Esta libertad, sin las excusas de “mis hijas necesitan esto” o “el país necesita aquello”, la llevó a buscar terapia para navegar esta transición. “La gente no podía imaginar que estaba eligiendo por mí misma. Asumieron que Barack y yo nos divorciábamos”, dijo, riendo ante las especulaciones.

Una vida de retos superados

Michelle no es nueva en la terapia. Durante su matrimonio de 32 años con Barack, recurrieron a consejería de pareja para superar momentos difíciles, como la infertilidad y las demandas de la vida pública. “A veces necesitas a alguien objetivo que te escuche”, dijo en 2020, según People. Su franqueza sobre la salud mental, desde la depresión leve hasta el impacto de ser primera dama, ha inspirado a millones. “Nadie vive siempre en la cima”, afirmó, destacando la importancia de aceptar los altibajos.

Su tiempo en la Casa Blanca (2009-2017) fue intenso. Como madre, priorizó a sus hijas, enfrentando críticas por declararse “mamá en jefe”. “Algunas mujeres dijeron que era traicionar el feminismo, pero criar personas enteras es mi trabajo más importante”, explicó en Let’s Talk Off Camera con Kelly Ripa. Esa decisión, aunque polémica, mantuvo a su familia unida.

Michelle recibió comentarios de apoyo

La confesión de Michelle desató una ola de apoyo. Katie Couric comentó en Instagram: “Haz lo tuyo, Michelle. Ignora a los haters, eres poderosa”. Julia Roberts dejó un emoji de “100”, y Kylie Kelce dio “me gusta” a un clip de su podcast IMO with Michelle Obama & Craig Robinson.

Sin embargo, no faltaron especulaciones. Algunos en X sugirieron que su “transición” podría ser un guiño político, incluso una candidatura presidencial, aunque Michelle ha negado repetidamente interés en la política. Otros comentarios, cargados de teorías conspirativas, fueron desmentidos por fuentes confiables.

Un nuevo capítulo

Desde que dejó la Casa Blanca, Michelle ha brillado como autora de los éxitos Becoming y The Light We Carry, y como coanfitriona de su podcast IMO con su hermano Craig Robinson. Su terapia actual no solo aborda su transición personal, sino que refuerza su mensaje: buscar ayuda es fortaleza. “Necesitamos coaching toda la vida. La terapia es eso: alguien objetivo que te guía”, dijo en On Purpose.

Mientras explora esta etapa, Michelle sigue siendo un faro de inspiración. Su decisión de priorizarse, enfrentando culpas y hábitos del pasado, resuena con quienes navegan cambios similares. “Este es un nuevo capítulo, y quiero hacerlo bien”, afirmó. Con su sabiduría y vulnerabilidad, Michelle Obama demuestra que reinventarse, a cualquier edad, es un acto de valentía.