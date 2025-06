Michela Pincay en su primera entrevista tras la muerte de su hermana: “Es muy difícil la vida sin ella”

A seis semanas de la muerte de su hermana menor, Michela Pincay dio una conmovedora entrevista, donde relató cómo es vivir con su ausencia y su intención de honrar su memoria.

La hermana de Michela, llamada Iesmin, falleció el pasado 7 de mayo tras una larga lucha contra el cáncer. De hecho, durante varias semanas, en redes sociales se hicieron cadenas de oración por ella.

Michela Pincay recuerda con amor a su hermana

Para las cámaras del programa ‘De Casa en Casa’ de TC Televisión, Michela describió su relación con Iesmin como más profunda de lo que se mostró en redes sociales. “Mi relación con mi hermana es más de lo que se pudo ver en redes sociales. Mi ñaña es todo (…) no solo es la parte que a mí me faltaba, sino que a mí me complementaba”, expresó con lágrimas en los ojos.

Michela Pincay compartió su sentir actual con las palabras: “Es muy difícil la vida sin ella, pero estaré haciendo mi mejor esfuerzo para honrarla”.

Se siente agradecida

En la entrevista, la pelinegra provechó para agradecer a las personas que le han mostrado su apoyo en este duro momento de su vida. Además, le agradeció a Dios. “Le agradezco a Dios que me haya dado a mi hermana, de hecho, el gracias fue de las últimas cosas que le pude decir a mi hermana. Gracias por ser la mejor hermana del mundo, por ser un ser humano tan increíble”, dijo.

Agregó que aún le cuesta aceptar la ausencia permanente de su ser querido. “Me cuesta pensar que realmente pasó lo que pasó, a veces siento que está llegando de viaje o que está con una amiga, todavía no lo asimilo al cien por ciento (…) Fue un camino complejo, ella se enfermó hace 14 años, ella quizá debió no estar aquí hace 14 años, y Dios nos la prestó 14 años más”, destacó.

La pérdida de Michela Pincay

Iesmin Pincay luchó contra el cáncer durante 14 años, un proceso que fue visible para el público a través de las redes sociales de Michela, donde compartieron momentos de apoyo mutuo. La noticia de su fallecimiento, confirmada el 7 de mayo de 2025, generó condolencias masivas en plataformas digitales.

Michela no había dado una entrevista oficial tras la muerte de Iesmin, aunque sí ha realizado varios post en redes expresando su dolor. “Hace un mes, fuiste llamada al cielo por nuestro padre celestial (…) Es difícil vivir con tu ausencia física, pero es un alivio saber que ya no existe el dolor ni el sufrimiento. Si me preguntan hoy, cuál fue el milagro?.. fue su vida, el milagro fue cada recuperación antes de esta última lucha, el milagro más grande fue Dios”, escribió el pasado 7 de junio.

Aún no se han anunciado detalles sobre el regreso de Michela al set de ‘Casa en Casa’, donde es una de las presentadoras.