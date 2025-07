Michela Pincay responde a críticas por “superar rápido” el duelo tras la muerte de su hermana

A dos meses del fallecimiento de su hermana Iesmin Pincay, la reconocida presentadora Michela Pincay decidió responder públicamente a las críticas y comentarios que ha recibido por “recuperarse rápido” o “mostrar fortaleza” tras esta dura pérdida familiar.

La muerte de Iesmin, ocurrida el pasado 7 de mayo tras una larga lucha contra el cáncer, marcó profundamente a Michela. Sin embargo, como figura pública y profesional, ha debido continuar con sus proyectos y apariciones en televisión, algo que no todos entienden.

“No parece que haya pasado por una pérdida”

A través de una publicación en Instagram, Michela compartió el mensaje que recibió de una seguidora, que decía: “No parece que haya pasado por una pérdida. Rápido se ha sobrepuesto”. Estas palabras se convirtieron en el detonante para que la comunicadora expresara públicamente el desgaste emocional que vive fuera de las redes y de las cámaras.

“Si tuvieran la idea de lo que hay detrás de salir a trabajar y sonreír en TV, o grabar videos para mis emprendimientos o las marcas con las que trabajo… ¿Tendrá idea la gente de lo que causa con sus palabras?”, escribió Pincay, dejando claro que la imagen que se proyecta en redes sociales o en televisión no siempre refleja la realidad interna.

Un duelo silencioso y muy personal para Michela

En sus palabras, Michela explicó que grabar un video o asistir a compromisos laborales no es tan simple como parece. Antes de encender la cámara, debe sobreponerse al dolor y contener el llanto: “Para grabar un video, primero tengo que haber llorado horas y preparar mi mente. Ojalá jamás les toque pasar por algo así para entenderlo. Es muy cansado soportar estas cosas en estos momentos”.

Además, señaló que normalmente no responde a críticas o comentarios negativos, pero que esta vez necesitaba hacerlo: “Es agotador estar viviendo juicios por absolutamente todo. Hoy ni yo misma me reconozco y no sé cuánto tiempo seguirá siendo así”.

Michela: “El mundo se paralizó solo para mí”

Con profunda honestidad, Michela recordó que su hermana Iesmin le decía que no se defendía nunca ante las críticas, pero ahora, en pleno duelo, siente la necesidad de explicar lo que vive: “No, no tengo ganas de nada. No tengo motivación para nada. Quisiera nunca salir de mi casa, pero no puedo. Igual tengo que —como todos los que pasan un duelo— seguir y hacer todo. Porque a la única que se le paralizó el mundo fue a mí. El resto sigue viviendo, y eso lo entiendo”.

Estas palabras reflejan la experiencia de muchas personas que, pese al dolor, deben continuar con sus obligaciones y enfrentar juicios externos que desconocen el trasfondo de su proceso emocional.

Más amor que crítica

A pesar del impacto que causan los comentarios negativos, Michela también reconoció que la mayoría de sus seguidores han sido un gran apoyo durante estos meses difíciles: “He recibido 100 mil veces más amor, y con eso me quedo. Pero, por favor, aquí solo se ve el 1% de mi día”.

En sus redes sociales, la presentadora ha compartido algunos momentos que reflejan cómo honra la memoria de su hermana. Recientemente, publicó imágenes de la misa por el segundo mes de la partida de Iesmin, acompañadas de un emotivo mensaje: “Te amo mi vida, nunca nunca me voy a cansar de recordarte y cada día este amor será más grande, más fuerte, más intenso… cada que mire al cielo sabré que estás ahí, volando por el cielo, feliz y en paz… 2 meses sin ti pero una eternidad contigo Iesmin”.

Un llamado a la empatía

El testimonio de Michela Pincay deja un mensaje claro: detrás de la vida pública, las personas también atraviesan procesos de dolor y duelo que muchas veces no se ven en redes sociales. Su historia invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y de no juzgar las formas en que cada quien enfrenta la pérdida de un ser querido.

Una lección que, como ella misma dice, solo quien ha vivido un duelo puede llegar a comprender en toda su dimensión.