Michela Pincay: «Acepto tu voluntad, pero ten misericordia Señor»

Michela Pincay, la carismática estrella de De Casa en Casa, está viviendo momentos súper duros. Desde hace unos días viene compartiendo en redes sociales mensajes que dejan a todos con el corazón en la mano: su hermana Iesmín Pincay enfrenta un estado crítico de salud. Aunque no dio detalles exactos, se conoce que Iesmín ha luchado durante varios años contra el cáncer, por lo que muchos asocian la situación con este padecimiento. La presentadora pidió oraciones y apoyo para sobrellevar esta prueba.

El día de ayer, 13 de abril, Michela usó sus historias de Instagram para compartir su sentir, manifestando que la situación que atraviesa está afectando su rutina diaria. «Están siendo días donde me cuesta muchísimo continuar con mis actividades normales, trato pero no he podido», escribió en las primeras líneas.

Y agregó que aunque «no quiero ser ingrata con Dios pero simplemente no puedo… están siendo los días más difíciles de mi vida, nada se le compara, y no tengo idea de como atravesarlo». Para finalizar ese doloroso mensaje también agradeció a todos los que la acompañan con oraciones, mismas que pidió que no paren.

Michela pide misericordia a Dios por su hermana

Pero esto no fue todo, horas más tardes Michela volvió a estremecer a sus fans con una imagen que dejaba ver el cielo y la luna. Allí escribió un mensaje que reflejó su frustración y dolor: «Ya no sé cómo pedírtelo, acepto tu voluntad en todo, te lo dejo a ti, te doy el control, lo dejo en tus manos, solo no te tardes, ten misericordia Señor”.

Las palabras de apoyo por parte de sus seguidores no tardaron en llegar, y es que con este mensaje Michela deja ver que pese a su energía y brillo en pantalla, también hay momentos de quiebre. Sin embargo, en medio de toda la adversidad, Michela sigue cumpliendo con varios compromisos laborales como su presentación en el programa De Casa en Casa y promoción de marcas en redes sociales.

Michela Pincay también manifestó que así como ha compartido su sentir también se reserva detalles de lo que su hermana Iesmín atraviesa. Considera que solo ella podrá decidir si contar su historia, y que sea con su misma voz que lo haga.