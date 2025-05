Michael Morales: «Todas las peleas para mí son duras, difíciles»

El peleador ecuatoriano Michael Morales derrotó por nocaut en el primer round al brasileño Gilbert Burns este sábado 17 de mayo de 2025 en el UFC Apex de Las Vegas, consolidando su invicto en la categoría peso wélter y dedicando su victoria a Ecuador y su madre, en un combate estelar de UFC Fight Night.

Morales, con un récord invicto de 18-0, enfrentó a Burns, exretador al título wélter, en la pelea principal de UFC Vegas 106. El combate, transmitido por ESPN+ y Disney+, comenzó pasadas las 19h00. Morales, de 25 años, superó el pesaje oficial con 170.5 libras, mientras Burns marcó 170 libras, confirmando la pelea en la categoría welter (70 a 77.1 kg).

«Fue un trabajo muy fuerte, un trabajo muy duro. Todas las peleas para mí son duras, difíciles… Estaba recontra nervioso en el camerino con mis entrenadores. Pero se hizo el trabajo, me dijeron que confiara en mí. Mano pesada, mi mamá me lo dijo. Mi abuelita me dijo que en el primer round se iba a terminar la pelea. Presioné, la victoria se la dedico a todo a Ecuador y a mi mamá»