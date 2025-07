Michael Morales reta a Leon Edwards para su próxima pelea en la UFC

Michael Morales, peleador ecuatoriano de la UFC, retó al ex campeón Leon Edwards el 2 de julio de 2025 desde Pasaje, Ecuador, para su próximo combate en la división de peso wélter, buscando escalar al top 5 del ranking.

Morales, de 26 años, desafió al ex campeón de peso wélter mediante una historia en Instagram, donde escribió “Give it a go (inténtalo), Leon Edwards” junto a una foto de ambos. El ecuatoriano, invicto con un récord de 18-0, viene de una victoria por nocaut técnico en el primer asalto contra Gilbert Burns el 17 de mayo de 2025 en el evento UFC Fight Night 256. Este triunfo le permitió ascender al séptimo lugar del ranking de peso wélter.

Edwards, de 33 años, ocupa el cuarto puesto en el ranking de la división y tiene un récord de 22 victorias y 5 derrotas. El británico conquistó el título de peso wélter en agosto de 2022 al derrotar a Kamaru Usman por nocaut en UFC 278, defendiendo el cinturón dos veces antes de perderlo ante Belal Muhammad por decisión unánime en julio de 2024 en UFC 304. Posteriormente, sufrió una derrota por sumisión ante Sean Brady en marzo de 2025. Hasta el 29 de julio de 2025, Edwards no ha respondido al reto de Morales.

Morales, conocido como “Araña”, confirmó en una sesión de Instagram Live que su equipo solicitó la pelea contra Edwards, aunque también mencionó interés en otros contendientes como Kamaru Usman y Shavkat Rakhmonov. A pesar de una lesión menor en la rodilla tras su combate con Burns, Morales aseguró estar en recuperación y listo para volver en noviembre de 2025.

Trayectoria de Morales

Morales, nacido el 24 de junio de 1999 en Pasaje, El Oro, debutó en la UFC en enero de 2022 tras ganar un contrato en Dana White’s Contender Series en 2021, derrotando a Nikolay Veretennikov por decisión unánime. Desde entonces, acumula 6 victorias en la UFC, incluyendo nocauts contra Trevin Giles, Adam Fugitt, Neil Magny, y Gilbert Burns. Su victoria ante Burns le valió un Performance of the Night, el segundo de su carrera, y lo consolidó como contendiente del top 10.

División peso wélter

La división de peso wélter está liderada por el campeón Jack Della Maddalena, quien defenderá el título ante Islam Makhachev en UFC 320, programado para el 13 de septiembre de 2025 en Guadalajara, México. Otros contendientes destacados incluyen a Belal Muhammad, Shavkat Rakhmonov, y Sean Brady. Una victoria de Morales sobre Edwards lo colocaría en el top 5, acercándolo a una oportunidad titular.

Reto estratégico

El desafío de Morales a Edwards responde a su estrategia de enfrentar a oponentes de alto perfil para ascender rápidamente. Edwards, conocido por su striking técnico y experiencia contra luchadores como Usman y Colby Covington, representa un reto significativo, pero Morales confía en su alcance ( 79 pulgadas) y poder de nocaut (13 KO en 18 victorias). El entrenador de Morales, Raúl Arvizu, expresó en Hablemos MMA que el ecuatoriano apunta a un regreso en noviembre de 2025, con Edwards o Joaquin Buckley como posibles rivales.

Próximos pasos

Morales, tras visitar Ecuador en julio de 2025, retomó entrenamientos en Entram Gym, Tijuana. Su objetivo es pelear en Europa o México, con su madre, Katty Hurtado, presente en su próximo combate. La UFC aún no ha confirmado la pelea, pero las negociaciones están en curso. Morales también expresó su deseo de llevar un evento UFC a Ecuador si logra el título.