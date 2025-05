Michael Morales planea su próxima pelea en UFC tras lesión menor en la rodilla

El peleador ecuatoriano Michael Morales confirmó este lunes 26 de mayo del 2025, una leve lesión en la rodilla que podría retrasar su próxima pelea en la UFC. Esta, estaba inicialmente prevista para septiembre en Guadalajara, México. Durante una rueda de prensa en el hotel Wyndham de Guayaquil, el luchador de la división welter expresó su determinación de continuar su ascenso en la Ultimate Fighting Championship (UFC), con el objetivo de convertirse en campeón y traer el cinturón a Ecuador. A pesar de la lesión, Morales planea negociar su regreso al octágono antes de que termine el año.

Michael Morales, de 25 años, habló sobre su reciente victoria por nocaut técnico ante Gilbert Burns el pasado 17 de mayo, un triunfo que dedicó a su madre, Katty Hurtado, y a los ecuatorianos que lo apoyan. “Estaba asustado, pelear no es fácil, es mental y físico. Pero tenía a mi mamá y a la gente apoyándome, así que es una sensación de felicidad también. No es fácil progresar desde muy abajo, estoy disfrutando el proceso”, comentó. La lesión en la rodilla, aunque no grave, lo obliga a monitorear su recuperación para definir su próxima pelea, posiblemente en el evento de UFC en México.

Un camino hacia el título welter

Con un récord invicto de 18 victorias en la UFC, Michael Morales se ha consolidado como una de las promesas de la división welter, considerada una de las más competitivas de la organización. “Los welter son prácticamente los asesinos de la UFC. Yo sabía dónde me estaba metiendo, hay peleadores buenos. No tengo miedo, quiero ser campeón y traer el cinturón a Ecuador”, afirmó. Entre los posibles rivales mencionados esta semana se encuentran nombres como Ian Garry y Leon Edwards, aunque Morales enfatizó: “Voy a pelear contra quien sea, no pienso detenerme por nada del mundo”.

El peleador ecuatoriano destacó su intención de regresar al octágono en septiembre, siempre que su recuperación lo permita. “Si la pelea es para septiembre, la aceptaré. Ahora regreso a México a prepararme para luchar contra quien sea”, señaló. Además, expresó su deseo de que la UFC organice un evento en Ecuador, lo que considera un sueño tanto personal como para sus seguidores en el país.

Proyectos más allá del octágono

Durante la rueda de prensa, Michael Morales también presentó su nueva línea de ropa, “Arrecho Sin Miedo”, inspirada en una frase que le decía su madre. “El nombre nació de lo que siempre me decía mi mamá. Es algo que representa mi mentalidad y lo que quiero transmitir”, explicó el luchador nacido en Machala. Este emprendimiento se suma a sus planes a largo plazo, que incluyen abrir academias de artes marciales mixtas en Ecuador para fomentar el deporte y formar nuevos talentos.

El deportista también reflexionó sobre los desafíos de su carrera. “Pelear no es solo físico, es mental. Cada pelea es una prueba, pero el apoyo de mi familia y de los ecuatorianos me impulsa a seguir”, dijo. Su victoria ante Burns, un veterano de la UFC, marcó un hito en su trayectoria y lo acercó a los primeros puestos de la división welter, donde competidores como Islam Makhachev son referentes.

Contexto de la UFC en Ecuador

La popularidad de las artes marciales mixtas ha crecido en Ecuador, en gran parte gracias a figuras como Morales, quien se ha convertido en un ícono para los aficionados locales. La UFC, la mayor organización de MMA a nivel mundial, ha expandido su presencia en América Latina, con eventos en países como México y Brasil. Un evento en Ecuador, como el que Morales propone, podría consolidar aún más el deporte en la región, atrayendo a miles de seguidores y generando un impacto económico significativo.

Perspectivas y recuperación

La lesión de Morales, aunque leve, requiere atención para evitar complicaciones. El peleador indicó que trabajará con su equipo médico y de entrenamiento en México para garantizar una recuperación completa. “Mi objetivo es volver a pelear en septiembre, no me importa el rival, lo importante es llegar bien preparado”, reiteró. Su mentalidad de “Arrecho Sin Miedo” refleja su determinación para superar obstáculos y alcanzar el título welter.

Con su carisma y talento, Morales no solo busca el cinturón de la UFC, sino también inspirar a nuevas generaciones de deportistas en Ecuador. Su próximo paso dependerá de cómo evolucione su rodilla, pero su mensaje es claro: está listo para enfrentar a cualquier oponente y llevar el nombre de Ecuador al escenario mundial de las artes marciales mixtas.