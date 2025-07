“Mi apoyo a Noboa es por el bienestar de Santo Domingo, no por dependencia”, asegura el alcalde Wilson Erazo

¿Su figura popular influyó en la decisión de los santodomingueños para votar por Daniel Noboa?

Santo Domingo históricamente apoyó otras tendencias (correísmo), pero asumí una posición responsable, expresando mi apoyo personal al presidente sin hacer campaña. Mi coherencia con el movimiento lista 100 y mi trabajo por el cantón refuerzan mi compromiso, no mi influencia directa.

¿En algún momento tuvo algún conflicto con Rafael Correa, con quien formó una alianza en las elecciones seccionales anteriores?

No hubo enfrentamiento. Mantengo mi posición en el movimiento lista 100 y nunca me cambié a otro partido. Las alianzas que formé responden a las necesidades de Santo Domingo, no a disputas personales. Si en el futuro surge otra alianza, será por el bienestar del cantón y del país.

¿Cuál es la razón de las discrepancias con concejales vinculados al correísmo en el Concejo?

Las tensiones surgen cuando no se satisfacen intereses personales. En la elección de la vicealcaldesa, respeté la alianza de 2023, que logró el 61% de los votos, y apoyé a una compañera del bloque mayoritario. Mi prioridad es trabajar por Santo Domingo, no alimentar conflictos políticos.

Dinámica del Concejo de Santo Domingo

Los ciudadanos perciben las sesiones del Concejo como desordenadas o un “circo”. ¿Cómo cambiar esa perspectiva? Reconozco que algunas sesiones generan esa percepción. Propongo puntos con coherencia, pero a veces se desvían a temas irrelevantes o discusiones personales. Para mejorar, debemos enfocarnos en soluciones para Santo Domingo, respetando el orden parlamentario y evitando shows mediáticos. Se cuestiona que usted no permite la libertad de expresión en el Concejo. ¿Cómo la defiende? Respeto la libertad de expresión dentro de las normativas. Los concejales tienen derecho a intervenir, pero deben ceñirse al orden parlamentario. Cuando se desvían a temas personales o exceden el tiempo, interrumpo para mantener el foco en los problemas de Santo Domingo, no para limitar sus derechos. ¿Se postulará para la prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas? No he tomado esa decisión. Mi compromiso es con Santo Domingo, y evaluaré cualquier candidatura tras analizar las necesidades del cantón. Mi familia y la ciudadanía me apoyaron en la reelección, y no cierro puertas si el cantón requiere mi aporte.

Financiamiento y desarrollo urbano en Santo Domingo

Los aliados estratégicos se mencionan porque el municipio no puede asumir obras a gran escala, ¿correcto? Sí. La ley de contratación pública permite delegar a empresas públicas la búsqueda de aliados estratégicos que financien, diseñen y ejecuten obras. Esto agiliza proyectos como la segunda etapa de Jelen Tenka, pasos a desnivel y la avenidas Las Delicias, maximizando recursos en el tiempo restante de mi gestión. ¿Por cuántos años estará endeudada la ciudad con los aliados estratégicos? Las obras con aliados estratégicos, como la segunda etapa de Jelen Tenka, el cerramiento, los pasos a desnivel y la vía Colorado de Búa, estarán finiquitadas para 2027. Este modelo, usado por ciudades como Quito y Guayaquil, es eficiente y sostenible. Hay cuestionamientos sobre el edificio de parqueaderos en la ex escuela Caracas. ¿Qué responde? El edificio de parqueaderos es un proyecto autosustentable, financiado con los ingresos de los 70 locales comerciales y los estacionamientos. Con 10 pisos, incluirá un centro comercial y mejorará la movilidad al prohibir el estacionamiento en un kilómetro a la redonda, siguiendo una ordenanza existente. Además, reubicaremos a los comerciantes informales con dignidad.

Turismo, seguridad y mensaje final