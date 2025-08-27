Metro de Quito mantiene operativos sus 13 sistemas pese a contratos pendientes de mantenimiento

El Metro de Quito, operado por la Empresa Pública, informó este 27 de agosto de 2025 en Quito que los 13 sistemas del transporte subterráneo reciben mantenimiento constante, aunque cuatro contratos especializados cayeron y actualmente se encuentran en proceso de recontratación, con el fin de garantizar seguridad y continuidad del servicio para los usuarios.

Mantenimiento vigente en el Metro de Quito

La entidad explicó que de los 13 sistemas que conforman la infraestructura y operación del Metro, nueve cuentan con contratos de mantenimiento vigentes. Estos incluyen áreas críticas como túneles, estaciones, equipos de ventilación y telecomunicaciones.

En tanto, los cuatro sistemas restantes son atendidos directamente por técnicos de la Empresa Pública, quienes han ejecutado las rutinas preventivas para asegurar que no exista riesgo para los pasajeros ni para la infraestructura.

El contrato para estas áreas quedó sin efecto recientemente, lo que generó inquietud ciudadana. Sin embargo, la Empresa aseguró que las operaciones permanecen bajo control y que los procesos de contratación se reactivaron siguiendo la normativa legal.

Importancia del mantenimiento especializado del Metro de Quito

De acuerdo con la administración, el mantenimiento en un sistema de transporte masivo no solo garantiza continuidad del servicio, sino que previene fallas operativas mayores.

A medida que el Metro cumple años en funcionamiento, los trabajos se vuelven más complejos y especializados, requiriendo repuestos, herramientas y tecnología que no siempre están disponibles de manera inmediata.

Por ello, aunque actualmente los equipos técnicos internos se encargan de estas tareas, la contratación de empresas especializadas sigue siendo una prioridad para garantizar seguridad a largo plazo.

Mantenimiento del Metro de Quito

La Empresa detalló que el ciclo de vida de un bien se divide en cuatro fases, de las cuales el Metro se encuentra en la etapa de mantenimiento preventivo:

Pruebas: verificación inicial antes de entrar en operación.

Preventivo: inspecciones y ajustes rutinarios para evitar daños.

Correctivo: reparación de fallas detectadas en el uso.

Sustitución: reemplazo total al final de la vida útil.

Actualmente, el Metro aplica inspecciones regulares y ajustes menores que reducen la probabilidad de incidentes. Este proceso permite anticiparse a los problemas y prolongar la vida útil de la infraestructura.

Continuidad del servicio en Quito

El Gerente de la Empresa de Metro reiteró que “los usuarios pueden confiar en que la operación es segura y que los contratos en proceso serán adjudicados conforme a la ley”.

Asimismo, destacó que las tareas preventivas realizadas por el equipo interno han demostrado eficiencia y que no existen riesgos inmediatos para la operación.