COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Quito
Sociedad

Metro de Quito asegura que no existe riesgo en la operación ni en la seguridad de pasajeros del sistema de transporte subterráneo

La Empresa Metro de Quito asegura que el sistema Dimetra 9.0.1 Tetra opera bajo protocolos de seguridad y mantenimiento continuo, negando fallas críticas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Metro de Quito asegura que no existe riesgo en la operación ni en la seguridad de pasajeros del sistema de transporte subterráneo
La entidad explicó que el sistema de comunicaciones Tetra cuenta con mecanismos de redundancia y protocolos de contingencia que permiten un funcionamiento seguro. Foto: metrodequito.gob.ec.
Metro de Quito asegura que no existe riesgo en la operación ni en la seguridad de pasajeros del sistema de transporte subterráneo
La entidad explicó que el sistema de comunicaciones Tetra cuenta con mecanismos de redundancia y protocolos de contingencia que permiten un funcionamiento seguro. Foto: metrodequito.gob.ec.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La Metro de Quito emitió un comunicado este 27 de agosto de 2025 para aclarar la situación del sistema de radiocomunicaciones Tetra, vital en su operación diaria. La empresa aseguró que no existen incidentes que comprometan la seguridad de los pasajeros ni la operación comercial del sistema subterráneo.

Desde el 1 de enero de 2025, el mantenimiento del Metro de Quito quedó bajo la responsabilidad directa de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. Según el pronunciamiento, las labores técnicas se cumplen con personal especializado y bajo estándares internacionales de misión crítica que garantizan su continuidad.

Metro de Quito asegura estabilidad del servicio

La entidad explicó que el sistema de comunicaciones Tetra cuenta con mecanismos de redundancia y protocolos de contingencia que permiten un funcionamiento seguro. Además, recalcó que el proceso de contratación para el mantenimiento integral se realizará bajo la Ley de Contratación Pública.

El Metro advirtió que no permitirá presiones externas. Según la empresa, algunos actores buscan politizar aspectos técnicos con el fin de generar alarma pública y desestabilizar el servicio de transporte, considerado esencial para miles de usuarios diarios.

Motorola Solutions advirtió sobre riesgo

La polémica surgió luego de que el concejal Andrés Campaña difundiera una carta enviada por Motorola Solutions Ecuador al alcalde Pabel Muñoz. El documento advierte que el Metro de Quito podría detener su operación por la falta de un contrato de mantenimiento preventivo.

En la comunicación, Motorola señaló que el Sistema Dimetra 9.0.1 Tetra se encuentra desactualizado y sin soporte de fábrica desde hace seis meses. Esto implica un riesgo para la operación del Metro de Quito y la seguridad de los pasajeros, dado que el sistema coordina trenes, estaciones y el Puesto de Control Central.

Motorola detalló que el sistema Tetra no ha recibido actualizaciones. Entre ellas se incluyen parches de seguridad, actualización de firmware en firewalls, routers y servidores, así como reparaciones de hardware y software. La ausencia de estas tareas expondería al Metro a vulnerabilidades graves.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Expulsión definitiva para alumna agresora tras violento caso en Quito

Sparta Praga avanza en Conference League tras eliminar a Riga en playoffs

Identifican a uno de los fallecidos en la matanza en Leonidas Plaza

La piña ecuatoriana Golden es muy apreciada por su sabor dulce, jugosidad y su irresistible aroma

Tras años prófugo, capturan en Santo Domingo de los Tsáchilas a sujeto buscado por asesinato

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Expulsión definitiva para alumna agresora tras violento caso en Quito

Sparta Praga avanza en Conference League tras eliminar a Riga en playoffs

Identifican a uno de los fallecidos en la matanza en Leonidas Plaza

La piña ecuatoriana Golden es muy apreciada por su sabor dulce, jugosidad y su irresistible aroma

Tras años prófugo, capturan en Santo Domingo de los Tsáchilas a sujeto buscado por asesinato

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Expulsión definitiva para alumna agresora tras violento caso en Quito

Sparta Praga avanza en Conference League tras eliminar a Riga en playoffs

Identifican a uno de los fallecidos en la matanza en Leonidas Plaza

La piña ecuatoriana Golden es muy apreciada por su sabor dulce, jugosidad y su irresistible aroma

Tras años prófugo, capturan en Santo Domingo de los Tsáchilas a sujeto buscado por asesinato

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO