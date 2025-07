Meta y YouTube endurecen medidas para frenar el contenido no original en redes sociales

Meta y YouTube intensifican su lucha contra el contenido no original para proteger a los creadores auténticos y mejorar la experiencia del usuario. Ambas compañías han anunciado medidas más estrictas para frenar las cuentas que reutilizan indebidamente vídeos, fotos o textos de otros usuarios, buscando eliminar prácticas que perjudican el ecosistema digital. Estas innovaciones buscan reducir la proliferación de contenido reciclado que inunda las redes sociales y videos online.

Meta, dueña de Facebook e Instagram, ha intervenido ya en más de 500,000 cuentas vinculadas a spam e interacciones falsas solo en el primer semestre de 2025. Además, ha eliminado alrededor de 10 millones de perfiles impersonadores que pretendían hacerse pasar por grandes creadores. Para combatir el contenido no original, la empresa aplicó técnicas como degradar los comentarios y limitar la distribución de publicaciones de estas cuentas, con el objetivo de evitar la monetización indebida. Así, se da un paso concreto para proteger la creatividad original en su plataforma.

Medidas estrictas para reducir el contenido no original

Meta adelantó que implementará medidas “más estrictas” para detener la viralización de material no original en Facebook, intentando priorizar y elevar a los creadores que comparten contenido único y genuino. El contenido no original se define como aquel que reutiliza o adapta reiteradamente la obra de otros sin otorgar crédito. Esta falta de reconocimiento representa una gran preocupación para la compañía, que busca proteger la propiedad intelectual y la innovación en sus comunidades digitales.

Las cuentas señaladas por compartir repetidamente vídeos, fotos o textos ajenos perderán acceso temporal a monetización y sufrirán una reducción en la distribución de todas sus publicaciones. Facebook aplicará sistemas que identifican vídeos duplicados, disminuyendo su alcance para que los creadores originales logren la visibilidad que merecen. Además, se trabajará para incluir enlaces que atribuyan correctamente el contenido duplicado con su fuente original, fortaleciendo así la justicia en la difusión digital.

Estrategias para fomentar contenido original y creativo

Meta recomienda a los creadores que publiquen contenido que hayan producido o grabado. Aquellos que usen material aprobado de terceros deben personalizarlo con una edición creativa, voz en off o comentarios significativos, pues ediciones mínimas como unir clips o añadir marcas de agua no constituyen mejoras relevantes para ser considerados originales. La narración auténtica que conecte con la audiencia y el uso de subtítulos de alta calidad también resultan claves para destacar y aumentar la distribución del material.

Estas restricciones se implementarán paulatinamente, aunque Meta sigue permitiendo vídeos de reacción o tendencias populares siempre que aporten un toque único y creativo. La estrategia es clara: frenar la publicación repetida de contenido sin permiso ni mejoras significativas y, al mismo tiempo, proteger la labor de los verdaderos creadores originales, quienes ahora verán premiada su autenticidad.

YouTube redefine su política contra el contenido no original

En línea con Meta, YouTube anunció una actualización de su política, renombrando la categoría “contenido repetitivo” como “contenido no auténtico”. La plataforma de streaming señala que este tipo de material nunca fue elegible para monetización, pues incentiva a que los creadores compartan contenido original y atractivo para los espectadores. Repetir continuamente material similar puede frustrar a la audiencia, afectando la experiencia de quienes buscan videos innovadores y de calidad.

YouTube revisará casos de comentarios, clips, compilaciones o vídeos de reacción para determinar si su contenido posee suficientemente elementos diferenciadores respecto a la fuente original. El contenido que consista solo en lecturas, canciones modificadas ligeramente o material masivo producido con plantillas será considerado no auténtico y no podrá monetizarse. Por otro lado, canales que realicen análisis o comentarios originales seguirán siendo respaldados y no sufrirán penalizaciones por estas normas.

Impacto y consecuencias para creadores y usuarios

Las nuevas reglas de Meta y YouTube suponen un cambio significativo para los creadores de contenido. Quienes agreguen valor añadido, puntos de vista únicos o creatividad crecerán y mantendrán oportunidades de monetización. En contraste, cuentas que simplemente reutilicen contenido ajeno de forma repetida enfrentarán reducción en alcance y restricciones monetarias.

Meta ha lanzado herramientas en su Panel Profesional que permiten a los creadores monitorear el rendimiento y detectar posibles sanciones relacionadas con la distribución y monetización. Igualmente, YouTube ha mejorado sus espacios de soporte y asesoría para orientar a los usuarios sobre cómo adaptar su contenido a estas políticas estrictas.

Por lo tanto, el enfoque actual de las plataformas apunta a limpiar el ecosistema digital del llamado “slop” o contenido de baja calidad. Esta contaminación digital reduce la calidad general y perjudica tanto a creadores originales como a espectadores.