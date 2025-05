Met Gala 2025: una noche de moda, cultura y expresión afrodescendiente

La Met Gala 2025, celebrada el lunes 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, destacó por su temática centrada en la moda masculina y la cultura afrodescendiente. Bajo el título “Superfine: Tailoring Black Style” (Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro), la gala rindió homenaje al dandismo negro y a la influencia de la moda en la identidad cultural.

Anfitriones y temática de la Met Gala

El evento fue presidido por Anna Wintour, editora en jefe de Vogue, junto a coanfitriones como Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y Pharrell Williams. LeBron James fue nombrado presidente honorario, aunque no asistió debido a una lesión. La temática se inspiró en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity de Monica L. Miller, explorando la moda como expresión de resistencia y afirmación cultural.

Código de vestimenta: «Tailored for You»

El código de vestimenta, “Tailored for You” (Hecho a tu medida), invitó a los asistentes a interpretar la sastrería masculina desde una perspectiva personal y creativa. Esta directriz permitió una amplia gama de estilos, desde trajes clásicos hasta interpretaciones más vanguardistas, reflejando la diversidad y riqueza de la moda afrodescendiente.

Destacadas apariciones en la alfombra

La alfombra, diseñada por el artista Cy Gavin, presentaba un motivo de narciso sobre un fondo azul noche, simbolizando la renovación y la llegada de la primavera.

Entre las celebridades que destacaron por sus atuendos se encuentran:

Pharrell Williams , quien cerró la alfombra luciendo un conjunto adornado con 100,000 perlas, reflejando su estilo único y su papel como director creativo de moda masculina en Louis Vuitton.

Zendaya , que optó por un traje blanco de Burberry, inspirado en los Zoot Suits, rindiendo homenaje a la moda afroamericana de los años 40.

Bad Bunny , quien combinó un traje de Prada con una tradicional pava puertorriqueña, fusionando la alta moda con elementos culturales.

Janelle Monáe, que lució un minivestido con forma de blazer, reinterpretando la sastrería de manera innovadora.

Participación internacional

La gala contó con la presencia de figuras internacionales como Shah Rukh Khan, quien debutó en el evento, y Jennie de Blackpink, que regresó con un conjunto de Chanel. También asistieron celebridades latinas como Shakira, Rosalía, J Balvin y Maluma, quienes aportaron su estilo único a la celebración.

Transmisión y recaudación

La alfombra roja fue transmitida en vivo a través de plataformas como E! y el canal de YouTube de Vogue, permitiendo a una audiencia global seguir el evento. La gala recaudó aproximadamente 31 millones de dólares para el Instituto del Traje, con entradas individuales que alcanzaron los 75,000 dólares y mesas completas hasta 330,000 dólares.

La Met Gala 2025 no solo celebró la moda, sino que también sirvió como plataforma para destacar la influencia de la cultura afrodescendiente en la industria, promoviendo la inclusión y la diversidad en el mundo del diseño.

Anuncios en la alfombra roja de la Met Gala

La alfombra roja fue escenario de interpretaciones creativas del tema. Lewis Hamilton lució un tailcoat de seda bordado, diseñado por Wales Bonner, complementado con un broche, boina y zapatos de Manolo Blahnik.

Rihanna sorprendió al anunciar su tercer embarazo, vistiendo un corsé que destacaba su vientre, mientras acariciaba su abdomen frente a las cámaras.

Otras celebridades destacadas incluyeron a J Balvin, Rosalía, Maluma, Gigi Hadid y Kendall Jenner, quienes interpretaron el tema con atuendos que fusionaban la sastrería clásica con elementos contemporáneos.