Meritocracia, ausencias y dudas: los comentaristas deportivos analizan la convocatoria de Beccacece en Ecuador

Sebastián Beccacece, entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, conocida como La Tri, anunció su lista de 28 convocados para los partidos de eliminatorias frente a Brasil y Perú. Los encuentros están programados para el 5 y 10 de junio de 2025. Sin embargo, periodistas de renombre han levantado una oleada de críticas por lo que consideran una convocatoria carente de criterios deportivos sólidos, marcada por jugadores lesionados o sin actividad.

Críticas por la falta de meritocracia

En el centro de las críticas se encuentra el llamado de Kendry Páez, quien no ha disputado un solo partido oficial en lo que va del año. Sebastián Decker, comentarista deportivo, fue tajante: “Beccacece elige a Kendry Páez, un jugador que lleva toda la temporada inactivo. No hay argumentos. Lo primero que debe cuidar el seleccionador es la meritocracia dentro del grupo”.

A la par, el periodista José Alberto Molestina cuestionó el llamado de cuatro arqueros, una cifra que considera innecesaria. Otros comunicadores se sumaron a esa crítica y sumaron que Moisés Ramírez sigue en la selección, pese a su bajo nivel.

“La convocatoria de los defensas es poco discutible”, admitió José Alberto Molestina, pero apuntó directamente a Jeghson Méndez: “No está a nivel de selección, preferible era ver allí a Patrick Mercado”.

Otros comunicadores como Gabriela Jurado Calvo también recordaron antecedentes. “No es la primera vez que Beccacece llama jugadores lesionados. En noviembre llamó a Angelo Preciado estando lesionado. Ahora llama a Gonzalo Plata, yéndose en contra del Flamengo, quien le dijo que no está para jugar”.

Delanteros bajo la lupa en La Tri

Uno de los puntos más debatidos ha sido el limitado grupo de delanteros. El periodista José Carlos Crespo expresó su preocupación: “Me hace ruido que Beccacece no abra el abanico con los ‘9’. Enner no es eterno y las opciones actuales no han respondido con firmeza”.

Crespo también hizo énfasis en el caso de Páez: “Se entiende lo importante que puede ser para Beccacece tenerlo cerca, pero la inactividad de seis meses es demasiado para seguir insistiendo”.

El caso de Miguel Parrales, goleador del Orense, fue cuestionado por Daniel Burgos, quien señaló: “El menosprecio que se le está haciendo a Parrales ya roza lo lamentable y lo ridículo. Llevan a Kevin Rodríguez que no marca desde agosto y a Kendry Páez que no juega hace más de cinco meses”.

El ambiente del entrenador de La Tri es tenso

Los nombres de Jeremy Sarmiento y Kenny Arroyo también son mencionados como ausencias injustificadas. La comentarista “Pilu” Meneses y el periodista Juan José Jiménez coincidieron: “No convocar a Jeremy Sarmiento parece un chiste”.

Johanna Calderón, por su parte, respaldó la inclusión de Bryan Ramírez, pero cuestionó otras decisiones: “Sigue Kendry Páez sin haber hecho los méritos. Este 2025 no ha jugado”. Sobre el mediocampista Sebastián Méndez, afirmó que “no está en gran nivel, a diferencia de Patrick Mercado”.

Calderón también elogió a Gonzalo Valle, considerando que “por su nivel, puede ser el segundo arquero de la Tri”.

Los convocados por Beccacece

La lista anunciada por Beccacece incluye 28 jugadores, entre ellos cuatro arqueros: Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, David Cabezas y Gonzalo Valle.

Además los defensas Pervis Estupiñán, Cristian Ramírez, Xavier Arreaga, Willian Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Félix Torres, Angelo Preciado.

También están citados los volantes Bryan Ramírez, Jehgson Méndez, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Kendry Páez, Alan Minda, Yaimar Medina, Gonzalo Plata, John Yeboah, John Mercado, Nilson Angulo, Denil Castillo.

A ellos se suman los delanteros Leonardo Campana, Kevin Rodríguez, Enner Valencia.

La presión ahora se concentra en su capacidad de obtener resultados. La Tri busca asegurar su clasificación al Mundial 2026. (15)