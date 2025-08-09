Mercedes Morales, líder de Los Bajos de Montecristi, muere cinco meses después de un atentado

Mercedes Morales Pico, presidenta de la comuna Los Bajos La Palma en Montecristi, Manabí, falleció en el Hospital del Seguro Social (IESS) en Manta, cinco meses y nueve días después de un violento atentado armado perpetrado el 20 de febrero de 2025. La líder comunal, atacada a balazos frente a su vivienda, luchó por sobrevivir en la UCI, pero las heridas en la cabeza resultaron fatales. Las autoridades investigan si el crimen está vinculado a su defensa de tierras comunales.

La tarde del 20 de febrero de 2025, a las 15:40, Mercedes Morales Pico, de 55 años, y su esposo, Alberto Chávez, regresaban a su hogar en la comuna Los Bajos La Palma tras un viaje a Manta. Al intentar ingresar a su vivienda, dos sujetos en motocicleta abrieron fuego contra ellos. Morales recibió múltiples disparos, incluyendo impactos en la cabeza, mientras que Chávez resultó herido en el brazo.