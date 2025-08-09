Mercedes Morales, líder de Los Bajos de Montecristi, muere cinco meses después de un atentado

Mercedes Morales Pico, presidenta de la comuna Los Bajos La Palma en Montecristi, Manabí, falleció en el Hospital del Seguro Social (IESS) en Manta, cinco meses y nueve días después de un violento atentado armado perpetrado el 20 de febrero de 2025. La líder comunal, atacada a balazos frente a su vivienda, luchó por sobrevivir en la UCI, pero las heridas en la cabeza resultaron fatales. Las autoridades investigan si el crimen está vinculado a su defensa de tierras comunales.
La tarde del 20 de febrero de 2025, a las 15:40, Mercedes Morales Pico, de 55 años, y su esposo, Alberto Chávez, regresaban a su hogar en la comuna Los Bajos La Palma tras un viaje a Manta. Al intentar ingresar a su vivienda, dos sujetos en motocicleta abrieron fuego contra ellos. Morales recibió múltiples disparos, incluyendo impactos en la cabeza, mientras que Chávez resultó herido en el brazo.
Los atacantes huyeron, dejando tras de sí 19 indicios balísticos de un arma calibre 9 mm, según informó la Policía.
Traslado de los dirigentes
El atentado, ejecutado con precisión, generó conmoción en la comunidad de Los Bajos, conocida por su resistencia a la invasión de tierras comunales. Un tema que Morales defendía activamente como presidenta de la junta parroquial.
Investigación del atentado en Los Bajos
La Policía Nacional desplegó operativos inmediatos en Montecristi y detuvo a dos sospechosos relacionados con el ataque, aunque sus identidades no han sido reveladas para proteger la investigación. Las autoridades recopilaron evidencia balística en la escena y exploran como principal hipótesis un posible vínculo con las actividades comunales de Morales, particularmente su lucha contra la invasión de tierras en Los Bajos.
El asesinato de Morales se suma a una creciente ola de violencia en la provincia de Manabí. Montecristi, junto con Manta, ha sido escenario de múltiples ataques armados, incluyendo masacres como la ocurrida el 17 de julio de 2025 en la parroquia Leónidas Proaño, donde sicarios dispararon más de 100 veces, dejando cinco muertos y tres heridos.
Una Líder Comprometida
Mercedes Morales no solo era presidenta de la comuna, sino también una maestra respetada que lideraba iniciativas para proteger los límites y linderos de tierras en Los Bajos. Su activismo la convirtió en una figura prominente, pero también en un posible blanco.
A casi seis meses del atentado, el caso de Mercedes Morales permanece en investigación. Las autoridades han prometido esclarecer los hechos, pero la falta de avances concretos genera incertidumbre. Con esta muerte, en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó, se han registrado 295 muertes violentas en lo que va de este año. (27)