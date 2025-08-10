¿Mentira o verdad? La feroz acusación de Cristina Fernández a Javier Milei que impacta Argentina

Cristina Fernández de Kirchner acusó al presidente argentino Javier Milei de mentir en su último discurso en cadena nacional, especialmente sobre la ausencia de emisión monetaria en su gobierno.

La expresidenta señaló que Milei ha estado emitiendo dinero “a diestra y siniestra” para cubrir los intereses financieros, contradiciendo su afirmación de que no hay emisión monetaria para financiar el gasto público.

Estas críticas se realizaron a través de un mensaje en la red social X, en donde además afirmó que Milei debe ser “loco o un gran mentiroso” para asegurar que los salarios superan a la inflación y que la alimentación en el país ha mejorado.

Las medidas de Javier Milei

El presidente Milei anunció medidas para proteger el equilibrio fiscal que incluyen prohibir al Tesoro Nacional financiar gasto público mediante emisión de dinero y establecer sanciones para presupuestos deficitarios.

Estas acciones se presentaron después de vetar leyes aprobadas por el Congreso, como el aumento de pensiones y la Ley de discapacidad, argumentando que sin recursos, esas medidas solo constituyen “engaño demagógico” y toman a los ciudadanos “como idiotas“.

Milei defendió su gestión como un camino para resolver de raíz la inflación sin “atajos ni gradualismos” y criticó al Congreso por promover gasto insostenible que puede llevar a la quiebra nacional.

Respuesta de Cristina Fernández

Cristina Fernández respondió comparando sus propias cadenas nacionales, que definió como orientadas a mejorar la vida de los argentinos, con las cadenas de Milei que, según ella, solo buscan quitar derechos y afectar la calidad de vida.

Declaró que Milei terminará siendo sacado de la Casa Rosada “con un chaleco de fuerza” y enfatizó que sus críticas sobre la emisión monetaria y la realidad económica del país reflejan denuncias serias contra la administración actual.

El conflicto político refleja tensiones profundas sobre la política económica argentina y la gestión de la deuda pública y la inflación.

Milei insiste en que su gobierno está evitando la impresión incontrolada de dinero para no repetir crisis anteriores, mientras que Cristina Fernández denuncia constantes emisiones para cubrir pagos financieros.

Este enfrentamiento propone un debate crucial sobre las prioridades económicas y sociales vigentes en Argentina.