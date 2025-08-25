Menor pierde la vida en siniestro vial en la vía Santo Domingo – El Carmen

Un accidente de tránsito ocurrió ayer a las 16h00 en el Km 23 de la vía Santo Domingo – El Carmen, en el recinto El Cisne, dejando como víctima mortal al menor Steven Joel Mora Mora, de 12 años, quien fue atropellado por una camioneta que abandonó la escena.

Tragedia en la vía Santo Domingo – El Carmen

Según el informe del ECU 911, personal del Siat de la Policía Nacional acudió al sitio donde se hallaba el cuerpo del menor en la mitad de la calzada. Los moradores colocaron una manta para cubrirlo mientras llegaban las autoridades.

Según la información preliminar, un vehículo tipo camioneta doble cabina impactó al niño mientras cruzaba la calzada como peatón. Testigos aseguraron que el automotor circulaba en sentido El Carmen – Santo Domingo y que su conductor huyó del lugar tras el hecho.

Trasladaron el cuerpo del estudiante al Centro Forense de Santo Domingo, mientras familiares y vecinos vivieron momentos de profundo dolor en el lugar del accidente.

Víctima estudiaba en escuela local

El menor cursaba séptimo año en la Unidad Educativa Dr. Manuel Antonio Franco. Su fallecimiento generó consternación en la comunidad educativa y entre los habitantes del recinto El Cisne.

Vecinos afirmaron que los vehículos circulan a alta velocidad en la zona, pese a ser un sector poblado. Esta situación, señalaron, representa un riesgo constante para peatones y estudiantes que cruzan la vía.

Los agentes policiales iniciaron las diligencias correspondientes para identificar el vehículo y dar con el paradero del conductor que se fugó tras el siniestro.

Inseguridad vial en zonas pobladas

La vía Santo Domingo – El Carmen registra un alto flujo de tránsito pesado y liviano, lo que incrementa los riesgos en tramos donde existen recintos y barrios habitados. Los habitantes han solicitado en repetidas ocasiones la instalación de señalización, reductores de velocidad y mayor control policial.

Organismos de socorro recuerdan que en áreas pobladas los conductores deben reducir la velocidad y estar atentos a peatones. Asimismo, instan a los transeúntes a cruzar únicamente por pasos seguros para evitar tragedias.

La Policía Nacional continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades.