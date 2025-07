Estas son las 5 mejores ciudades para mudarte en Estados Unidos, según un estudio

¿Pensando en mudarte dentro de Estados Unidos este 2025? No todas las ciudades ofrecen las mismas ventajas económicas. Un nuevo estudio revela dónde hay mejor equilibrio entre ingresos, empleo y vivienda… y no, no están en Nueva York ni en Los Ángeles.

Un análisis reciente de la firma Hire A Helper, especializada en mudanzas, identificó las cinco ciudades más atractivas para quienes buscan empezar de nuevo dentro del país. Basado en datos recopilados entre 2018 y 2023, el estudio evaluó crecimiento de ingresos, estabilidad laboral, valor de la vivienda y dinámica migratoria, elementos claves para quienes priorizan calidad de vida y rentabilidad.

Ciudades que equilibran ingresos, vivienda y empleo

Hire A Helper, fundada en 2007, destaca ciudades con crecimiento sostenible, tanto económico como habitacional, y políticas fiscales favorables. La lista sorprende por su enfoque en urbes medianas, con altos niveles de desarrollo pero aún asequibles para migrantes internos.

El análisis muestra que las personas están buscando más que un buen salario: “quieren seguridad laboral, viviendas accesibles y comunidades en crecimiento”, explica el informe.

Los cinco destinos seleccionados combinan un entorno estable con oportunidades reales de progreso:

Sioux Falls, Dakota del Sur : +13,5 % en migración, +21 % en ingresos, +44 % en valor de vivienda

Roseville, California : +14,4 % en población, +35 % en valor de vivienda

Worcester, Massachusetts : +12 % en población, +6 % en ingresos, +60 % en valor de vivienda

Jacksonville, Florida : +9 % en migración, +7 % en ingresos, +50 % en valor de vivienda

Jersey City, Nueva Jersey: +10 % en migración, +27 % en valor de vivienda

El potencial de las ciudades medianas

Sioux Falls lidera el listado gracias a su atractivo fiscal y a una economía que sigue creciendo sin encarecer de forma desmedida la vivienda. Roseville, por su parte, destaca por el mayor aumento poblacional del país y una calidad de vida equilibrada.

Worcester, en Massachusetts, se apalanca en su sector científico y tecnológico para atraer profesionales calificados, mientras que Jacksonville seduce con su ausencia de impuesto estatal sobre la renta y un entorno accesible para familias y trabajadores. Finalmente, Jersey City sobresale por su cercanía con Nueva York, pero con costos más manejables.

¿Qué hace que una ciudad sea prometedora?

El estudio detalla varios factores que, al combinarse, hacen que una ciudad se convierta en imán para quienes desean migrar dentro del país:

Crecimiento continuo de los ingresos laborales

Empleo estable o en expansión

Valor de la vivienda en alza, pero aún accesible

Incentivos fiscales o ausencia de impuestos estatales

Economías emergentes en sectores clave como tecnología, salud o servicios

Estas variables funcionan como indicadores confiables para quienes desean migrar de forma planificada, sin comprometer su futuro financiero.

Aunque las metrópolis tradicionales aún concentran poder económico, este estudio sugiere que el futuro está en ciudades intermedias con modelos de desarrollo más balanceados. Las decisiones de migración interna, hoy más que nunca, se están tomando con base en estabilidad, no en glamour. Y Sioux Falls, Roseville o Jacksonville parecen estar un paso adelante.