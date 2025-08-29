Medios Ediasa presenta la segunda edición de la Carrera La Marea

Medios Ediasa, anunció la segunda edición de la Carrera La Marea, un evento que se consolida como referente local al promover el deporte, la salud y la unión comunitaria. La competencia se correrá el domingo 19 de octubre de 2025, con distancias de 5K y 10K, abierta a atletas profesionales, aficionados, familias y público en general.

El recorrido iniciará en el Megaparque Centenario Agustín Intriago. Para los 5K, el trayecto llegará hasta el redondel de Playita Mía, en la Vía Puerto-Aeropuerto , ahí regresarán al punto de salida. En los 10K, el giro se ubicará frente a la Terminal Terrestre Luis Valdivieso Morán, igualmente regresarán al punto de partida. Ahí se realizará la premiación a los ganadores en las diferentes categorías.

Premios de la carrera La Marea

Wilson Sánchez, organizador de la competencia, informó que hay un premio económico de 2.500 dólares, distribuida en categorías por edades: 18-29 años, Máster A (30-39), Máster B (40-49), Máster C (50-59) y Máster D (60+). Cada una incluirá incentivos económicos, premios de auspiciantes y reconocimientos especiales.

Las inscripciones están abiertas. Los interesados se pueden inscribir en el Link: https://www.eldiario.ec/carrera-la-marea/index.html. Los participantes con su inscripción recibirán el kit de participación, una medalla, camisa y productos de los auspiciantes.

La invitación está abierta: “El mar nos recuerda que siempre seguimos adelante, con energía y determinación. Este 19 de octubre, hagamos historia en Manta”, señaló la organización.