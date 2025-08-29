COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Polideportivo

Medios Ediasa presenta la segunda edición de la Carrera La Marea

Evento deportivo del 19 de octubre promueve salud y unión comunitaria con 5K y 10K.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Organizadores de la Carrera La Marea.
Organizadores de la Carrera La Marea.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Nació en Manta en 1979. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo, en la ... Ver más

[email protected]

Medios Ediasa, anunció la segunda edición de la Carrera La Marea, un evento que se consolida como referente local al promover el deporte, la salud y la unión comunitaria. La competencia se correrá el domingo 19 de octubre de 2025, con distancias de 5K y 10K, abierta a atletas profesionales, aficionados, familias y público en general. 

El recorrido iniciará en el Megaparque Centenario Agustín Intriago. Para los 5K, el trayecto llegará hasta el redondel de Playita Mía, en la Vía Puerto-Aeropuerto , ahí regresarán al punto de salida. En los 10K, el giro se ubicará frente a la Terminal Terrestre Luis Valdivieso Morán, igualmente regresarán al punto de partida. Ahí se realizará la premiación a los ganadores en las diferentes categorías. 

Premios de la carrera La Marea

Wilson Sánchez, organizador de la competencia, informó que hay un premio económico de 2.500 dólares, distribuida en categorías por edades: 18-29 años, Máster A (30-39), Máster B (40-49), Máster C (50-59) y Máster D (60+). Cada una incluirá incentivos económicos, premios de auspiciantes y reconocimientos especiales. 

Las inscripciones están abiertas. Los interesados se pueden inscribir en el Link: https://www.eldiario.ec/carrera-la-marea/index.html. Los participantes con su inscripción recibirán el kit de participación, una medalla, camisa y productos de los auspiciantes. 

La invitación está abierta: “El mar nos recuerda que siempre seguimos adelante, con energía y determinación. Este 19 de octubre, hagamos historia en Manta”, señaló la organización.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Presidente Daniel Noboa envía a la Asamblea Nacional proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio

Tensión en Venezuela: Maduro afirma “no hay forma” de invasión estadounidense

Periodistas de Bélgica y Portugal confirman interés del Sporting CP por el ecuatoriano Nilson Angulo

Medios Ediasa presenta la segunda edición de la Carrera La Marea

Jhojan Riascos en evaluación por contusión cerebral tras partido de Copa Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Presidente Daniel Noboa envía a la Asamblea Nacional proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio

Tensión en Venezuela: Maduro afirma “no hay forma” de invasión estadounidense

Periodistas de Bélgica y Portugal confirman interés del Sporting CP por el ecuatoriano Nilson Angulo

Medios Ediasa presenta la segunda edición de la Carrera La Marea

Jhojan Riascos en evaluación por contusión cerebral tras partido de Copa Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Presidente Daniel Noboa envía a la Asamblea Nacional proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio

Tensión en Venezuela: Maduro afirma “no hay forma” de invasión estadounidense

Periodistas de Bélgica y Portugal confirman interés del Sporting CP por el ecuatoriano Nilson Angulo

Jhojan Riascos en evaluación por contusión cerebral tras partido de Copa Ecuador

Gobierno de Colombia y la ONU negocian liberación de 33 militares retenidos en Guaviare

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO