Medio millón para intervención de siete subcentros de salud

La repotenciación de subcentros de salud tipo A y B en Santo Domingo de los Tsáchilas comenzará de inmediato. Este miércoles 9 de abril de 2025 se iniciarán los trabajos en tres de las siete unidades médicas básicas que están dentro de este plan de mejoras.

La Dirección Distrital de Salud hizo el anuncio sobre esta intervención en un acto realizado en el subcentro de Salud del sector Santa Martha, este 8 de abril de 2025. La directora distrital Andrea Castillo dio los detalles de la repotenciación de subcentros de salud. Indicó que la inversión asciende a 500 mil dólares y los trabajos se ejecutarán en un plazo de tres meses. El contrato fue adjudicado al Consorcio de Salud SD, cuyo equipo técnico ya realizó las inspecciones respectivas.

En tres subcentros primeras obras

Los trabajos de repotenciación se inician en los tres subcentros considerados más críticos: Santa Martha, La Modelo y Cristo Vive. Las mejoras en estas casas de salud son necesarias porque con las lluvias de este invierno surgieron problemas de inundaciones. Durante el acto oficial, se hizo un recorrido por el subcentro de salud Santa Martha. En el lugar se evidenciaron afectaciones por las recientes lluvias, como filtraciones y daños estructurales.

Leonardo Luzuriaga, representante del Consorcio de Salud SD, explicó que la repotenciación de subcentros de salud contempla intervenciones en paredes, pintura, fachadas, sistema eléctrico, cielo raso, techos, pisos y aire acondicionado. Además, ya se reemplazaron y actualizaron parte del mobiliario médico, como en el subcentro Santa Martha. Entre los nuevos implementos constan camillas, escritorios y sillas para mejorar la atención a los usuarios.

Subcentros de la zona rural

A más de los tres subcentros priorizados, se intervendrán otros cuatro establecimientos: Alluriquín, Libertad del Toachi, 15 de Septiembre y Ciudad Nueva. Cada uno de ellos recibirá adecuaciones similares. La intervención busca garantizar espacios seguros y limpios para el personal de salud y la comunidad. Andrea Castillo señaló que este proyecto responde al compromiso del Gobierno Nacional con la salud primaria. Destacó que estos centros de tipo A y B son la primera línea de atención médica.

Atención médica no se suspenderá

Durante la repotenciación de subcentros de salud, se activará un plan de contingencia para no interrumpir los servicios de salud. Así lo confirmó Angélica Salto, analista de Gestión de Riesgo del Distrito de Salud. En el caso del subcentro Santa Martha, los pacientes serán atendidos en una vivienda ubicada en la entrada de Ciudad Verde, a tres minutos del actual local.

Los usuarios del subcentro La Modelo serán reubicados en el Patronato Municipal (ex club del adulto mayor). En Libertad del Toachi, las atenciones pasarán a la casa comunal. En Alluriquín, la atención se trasladará al ex mercado. Los pacientes del subcentro 15 de Septiembre también acudirán a una casa comunal adaptada para consultas. En Ciudad Nueva, los servicios se brindarán en una clínica que anteriormente operaba en la zona.

Años de espera para repotenciación

La repotenciación de subcentros de salud responde a años de solicitudes por parte de la comunidad. «Vamos a tener espacios más dignos, seguros y eficientes para nuestros profesionales y nuestros pacientes», señaló la directora de Salud, Andrea Castillo (21).