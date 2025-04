Médico del IESS enfrenta nueve años de prisión por abuso sexual a una adolescente en Guayaquil

Un Tribunal Penal de Guayas condenó a Raúl Fernando C. C., médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a nueve años y cuatro meses de prisión por abusar sexualmente de una adolescente de 16 años. Los hechos ocurrieron en mayo de 2018 en el Hospital del Día Dr. Efrén Jurado, en el sur de Guayaquil. Este caso, que estremeció a la sociedad, revela el abuso de confianza en un entorno médico y refuerza la lucha contra la violencia de género.

El padre de la víctima denunció el delito ante la Fiscalía General del Estado tras conocer los detalles. La adolescente, aquejada por fuertes dolores abdomino-pélvicos, acudió con sus padres a la sala de emergencias del hospital. Allí, Raúl Fernando C. C. la atendió y, aprovechando su autoridad, la hizo ingresar sola al consultorio con el argumento de realizar una evaluación.

En el consultorio, el médico ordenó administrar un suero con Tramadol, un analgésico opioide que induce somnolencia. La investigación de la Fiscalía confirmó que el medicamento dejó a la adolescente en estado de vulnerabilidad, por lo que el médico perpetró el abuso sexual. Incapaz de resistirse debido al efecto sedante, la víctima sufrió el delito en total indefensión.

Familiares presentaron al denuncia

Días después, la adolescente compartió su experiencia con profesores y autoridades de su colegio, quienes alertaron a la familia. En consecuencia, el padre presentó la denuncia, iniciando una investigación exhaustiva. Este paso marcó el comienzo de un proceso judicial que culminó con la condena del responsable y destacó la importancia de la confianza en entornos educativos para visibilizar estos delitos.

En noviembre de 2019, la fiscal del caso formuló cargos contra Raúl Fernando C. C., y un Juez de Garantías Penales ordenó medidas cautelares: prohibición de salir del país y presentaciones periódicas. Así, el proceso avanzó con rigurosidad, mientras la Fiscalía recopilaba pruebas contundentes para sustentar la acusación.

Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía de la Unidad de Violencia de Género presentó un arsenal de pruebas que demostraron la culpabilidad del acusado. El testimonio anticipado de la adolescente, claro y consistente, conmovió al Tribunal. Además, los informes psicológicos, de rasgos de personalidad y de entorno social evidenciaron el trauma sufrido. La Fiscalía incluyó el análisis de la historia clínica, el reconocimiento del lugar de los hechos y siete testimonios adicionales que reforzaron el caso. Cada elemento probatorio consolidó la responsabilidad penal del médico.

Tribunal Penal declara culpabilidad

El Tribunal Penal, tras analizar las pruebas y los argumentos, declaró por unanimidad a Raúl Fernando C. C. culpable como autor directo del delito de abuso sexual. La sentencia impuso nueve años y cuatro meses de prisión, conforme al artículo 170, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que en 2018 sancionaba este delito con cinco a siete años. Sin embargo, las agravantes del artículo 48, numeral 1, permitieron incrementar la pena en un tercio, considerando la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de autoridad.

El Tribunal Penal también ordenó al condenado pagar una multa de veintiséis salarios básicos unificados y 4.000 dólares como reparación integral a la víctima, buscando compensar el daño causado. A solicitud de la Fiscalía, una institución pública brindará rehabilitación psicológica y educativa a la adolescente y su familia, garantizando su recuperación. Asimismo, el sentenciado participará en capacitaciones sobre violencia de género tras cumplir su condena, una medida preventiva contra la reincidencia.

Este caso sacude la confianza en los entornos médicos y subraya la necesidad de proteger a pacientes vulnerables. La sentencia, aunque un avance hacia la justicia, invita a reflexionar sobre cómo prevenir estos delitos. La Fiscalía destacó el rol de la denuncia ciudadana y de las instituciones educativas, que actuaron con rapidez para apoyar a la víctima. Igualmente, reafirmó su compromiso con la persecución de la violencia de género, celebrando la contundencia de las pruebas que lograron la condena.

Una lucha contra la impunidad

En Guayaquil, la comunidad expresó indignación por el delito, pero también alivio por el fallo. Muchos esperan que este precedente fortalezca la lucha contra la impunidad en casos similares. La víctima y su familia enfrentan un proceso de sanación, pero las medidas reparadoras ofrecen un respaldo crucial para superar las secuelas.

La condena a Raúl Fernando C. C. envía un mensaje claro: la justicia no tolerará abusos contra los más vulnerables. No obstante, el caso también interpela a la sociedad a construir entornos seguros, donde la confianza en las instituciones no se vea amenazada por actos que traicionan su propósito. Este fallo, aunque significativo, es solo un paso en la larga batalla contra la violencia sexual en el país.

