“Me da risa lo que dicen”: Katty García responde a rumores sobre el padre de su hijo

La actriz y creadora de contenido Katty García rompió el silencio frente a los rumores que circulan en redes sociales, donde la vinculan sentimentalmente con el youtuber Logan. García, quien espera un bebé para septiembre, asegura que estos comentarios le resultan más graciosos que molestos.

Desde que anunció su embarazo, la manabita de 37 años se ha convertido en blanco de especulaciones y bromas en internet. La mayoría de comentarios apuntan a Logan, conocido por su nombre real, Moisés Pico, como el presunto padre del niño. Sin embargo, Katty aclara con humor que detrás de esas teorías solo existe una larga amistad y años de trabajo en conjunto.

La confusión entre Katty y Logan por su cercanía laboral

“La gente es morbosa y se inventa cosas. No me molesta lo que digan, al contrario, me da risa”, contó Katty a EXTRA, entre risas. Explica que los rumores nacieron por la cantidad de proyectos que comparte con Logan, como el programa ‘Ni Tú Ni Yo’, el podcast ‘Lámpara’ junto a Felipe Crespo, y colaboraciones previas en radio y formatos digitales.

Según detalla, sus seguidores incluso le escriben mensajes cuando Logan aparece en público con otras mujeres, como si realmente fuesen pareja: “De verdad es súper chistoso”, añade.

Katty tiene un amor fuera de cámaras

Lejos de los comentarios en redes, la presentadora y actriz mantiene una relación estable con Elkin Vera, un agente de tránsito de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). Katty confirma que llevan más de un año juntos y que él será el padre de su hijo.

“Es muy tranquilo y respetuoso con mi trabajo. Sabe que nada de eso traspasa las pantallas”, destaca. Además, menciona que Elkin conoce personalmente a Logan y entiende que la complicidad que proyectan en redes sociales y programas es puramente profesional.

La voz de Logan ante los rumores

Por su parte, Logan también decidió hablar sobre las especulaciones que circulan en redes sociales. Con su estilo directo, explicó: “Creo que la gente dice eso porque nos ven en muchos proyectos juntos. Con Katty García hemos trabajado desde hace como 10 años”.

El youtuber recordó que su historia de colaboraciones incluye radio online, videos de Carpool, el show ‘Ni Tú Ni Yo’ y el actual podcast. Para él, el humor que comparten se presta para malinterpretaciones, pero lo ve como algo positivo para sus contenidos digitales: “Yo creo que por esa camaradería la gente cree que ‘nos comemos’, así a la cruda te lo digo, pero nada más alejado de la realidad”.

Logan también se mostró contento por la próxima llegada del bebé: “Ella tiene su pareja, yo lo conozco y me cae súper bien. Van a tener un hijo y yo estoy felizote por ellos”.

Entre rumores y risas

A pesar del embarazo, Katty sigue grabando proyectos con Logan, algo que —según cuentan ambos— ha mantenido viva la curiosidad del público. “Este morbo se refleja en los comentarios del público en YouTube, en los reels que subimos, y aunque no sea cierto, nos causa gracia porque genera interacción”, asegura Logan.

De hecho, el youtuber bromea diciendo que, si llegara a ser nombrado padrino del bebé, se compromete a darle su regalo todos los años.

Más ilusión que molestia

Con el nacimiento previsto para septiembre, Katty prefiere enfocarse en la etapa que está viviendo, llena de ilusión y nuevos retos, dejando que los rumores sigan su curso natural. Para ella, la cercanía que proyecta con Logan es solo una muestra de amistad y trabajo compartido, y no un reflejo de su vida personal.

“Es bastante gracioso ver hasta dónde puede llegar la imaginación de la gente”, concluye entre risas. Por ahora, ni las bromas ni los comentarios malintencionados logran empañar la felicidad que siente al esperar a su hijo.